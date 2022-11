Consorzio Roma Doc festeggia la milionesima bottiglia al Merano Wine Festival

È con grande soddisfazione che il Consorzio di tutela della giovane Doc Roma sarà con altre realtà vitivinicole affermate sul palcoscenico del Merano Wine Festival 2022, il prestigioso appuntamento internazionale, giunto alla 31ma edizione, sempre più punto di riferimento dei players e degli appassionati. Sarà presente anche con l'orgoglio di aver raggiunto il milione di bottiglie, un risultato che sembrava lontano per una associazione di 47 aziende nata nel 2011, a sette anni dalla creazione della Doc (2011), per unire e promuovere i vini di un territorio di appena 175 ettari sotto un unico brand che porta il nome della Città Eterna. E ci sono anche altri motivi di soddisfazione, come gli investimenti a lungo termine nella sostenibilità di filiera di tante aziende in collaborazione con Agroqualità e Valoritalia per quanto riguarda la certificazione Equalitas e Viva, e l'inserimento significativo dei consumi della ristorazione accanto all'ampia gamma degli altri vini laziali.

Esportare la qualità delle bottiglie romane in Italia e nel mondo

Si raccoglie così il frutto di un'intesa illuminata tra piccole cantine e realtà cooperative, facendo squadra pur con esigenze diverse ma problemi comuni come la crisi energetica e l'aumento dei costi.

«Il nostro Consorzio è senza dubbio ancora molto giovane – dichiara Tullio Galassini, presidente del Consorzio – ma i numeri registrati quest’anno confermano ancora una volta che la nostra crescita è costante e ben indirizzata. Raggiungere la milionesima bottiglia con questo anticipo ci rende orgogliosi perché certifica un sorpasso sulle precedenti annate da un punto di vista quantitativo e, ne siamo sicuri, anche da quello qualitativo. Il compito della Doc Roma è infatti quello di esportare la qualità delle bottiglie romane in Italia e nel mondo e abbiamo intenzione di dimostrare il nostro potenziale in questo importante appuntamento».

Alcuni vigneti romani

Una selezione di etichette in grado di raccontare il terroir capitolino

Saranno ben 25 i produttori del Consorzio Roma Doc presenti a questa 31ª edizione del Merano Wine Festival, con una selezione di etichette in grado di raccontare il terroir capitolino in un contesto che già da solo rappresenta un endorsement. L'area vitats è infatti un alternarsi di pianure e colline, laghi e territori vulcanici, con vigneti fino a 600 mt sul livello del mare. Vengono coltivati i vitigni autoctoni come, tra quelli a bacca bianca, la Malvasia del Lazio (o Malvasia puntinata, il generoso Bellone (chiamato anche Cacchione o Arciprete), il Bombino bianco, il Trebbiano giallo e il Trebbiano verde, diffuso fin da tempi remoti e probabilmente chiamato “virdis” dagli antichi Romani. Sul fronte dei rossi, il Montepulciano (almeno il 50% nella produzione di vini rossi e rosati), il Cesanese di Affile e quello comune e il Sangiovese. A questi ultimi si affiancano gli internazionali Cabernet sauvignon, Cabernet franc e Syrah, oltre ad altri vitigni a bacca rossa.

Prioritario, anche al Merano Wine Festival, il tema della sostenibilità

E' stato invitato a parlarme proprio il presidente del Consorzio Galassini nella tavola Rotonda del summit “Acqua – Ambiente e Ristorazione: la Sostenibilità nell’Ambito della Filiera Ittica e della Filiera Agricola”. È un tema che interessa tutto il comparto agricolo penalizzato dai cambiamenti climatici. Si parlerà soprattutto delle tecniche agronomiche che permetteranno al mondo produttivo di adattarsi al cambiamento ormai strutturale senza abusare delle risorse idriche. L’incontro, in programma sabato 5 novembre alle ore 13, sarà moderato da Andrea Pilotti e vedrà la partecipazione di giornalisti, chef, produttori e altri stakeholder del settore per dare vita ad un confronto sulle buone pratiche di sostenibilità all’interno delle aziende. «Questa nostra partecipazione all'evento meranese - sottolinea Galassini - è per noi un appuntamento importante che rientra nel programma di iniziative che vedranno protagonista il Consorzio – e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi in una serie di appuntamenti volti alla promozione e alla divulgazione non solo dei nostri vini ma anche, se non soprattutto, della nostra filosofia e di un modo nuovo di raccontare il vino e il territorio».

Queste le aziende della Doc Roma che saranno presenti (Buyering&Financial Area - BF13 - GourmetArena):



1. Agribel

2. CantinAmena

3. Cantina Castello di Torre in Pietra

4. Cantina Villafranca

5. Cantine San Marco

6. Cantine Volpettì

7. Casa Divina Provvidenza

8. Casale Vallechiesa Vinery

9. Casata Mergè

10. Emanuele Ranchella

11. Gaffino Vigneti e Cantina

12. Gens Fabia

13. Gotto d'oro

14. La Giannettòla

15. Monte Due Torri

16. Parvus Ager

17. Principe Pallavicini

18. Poggio Le Volpi

19. Schiavella

20. Tenuta di Pietra Porzia

21. Tenuta Tre Cancelli

22. Terre del Veio

23. Vini Federici

24. Villa Germaine