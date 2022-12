Ripartiamo dal vino: Three Dreamers 2020 Fantini

Il Gruppo Fantini nasce nel cuore del Mediterraneo, in Abruzzo, nella piccola città di Ortona nel 1994 a opera di tre soci Filippo, Valentino e Camillo chiamati anche “i tre sognatori” perché capaci realizzare un sogno che sembrava impossibile, creare una realtà che fosse il fiore all’occhiello del Sud Italia senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, ma con un modello di business altamente innovativo.

È proprio qui che ha sede la più grande “Boutique Winery” d’Italia, che significa minuziosa attenzione per ogni singolo dettaglio, partendo dalla vigna. La selezione di straordinarie uve all’origine e l’attenta lavorazione seguita dalla squadra di 21 giovani enologi con grandi esperienze internazionali alle spalle consentono di ottenere vini di gran pregio, apprezzati in tutto il mondo.

Vino degustato: Three Dreamers 2020 Fantini

Three Dreamers è un rosso ottenuto da uve Montepulciano d'Abruzzo biologiche appassite. Vino d'eccellenza, nasce come celebrazione di una straordinaria impresa italiana. La prima produzione, vendemmia 2020, prevede una bottiglia iconica, dal design completamente nuovo; l'etichetta riproduce una sorta di portale, con la toppa per la chiave; quest'ultima tintinna appesa al collarino, come dire evocativamente: “Usami per aprire la serratura ed entrare in questo sogno, il nostro sogno”.

Three Dreamers 2020 Fantini

Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Gli aromi sono profondi e complessi costituiti da un bouquet di frutta matura, uva passa, mora, amarena, cannella con un retrogusto di vaniglia e cioccolato fondente. Al palato è avvolgente, caratterizzato da un ricco bouquet di ribes nero, frutta sotto spirito e una nota speziata di pepe, tabacco e liquirizia. Un vino carnoso, pieno e ricco, ben vivacizzato dalla sapidità e dal perfetto bilanciamento tra tannini vellutati e acidità. Sfuma nel finale lungo ed inesauribile che ricorda tutte le sensazioni di tostatura del passaggio in legno al quale è stato sottoposto. Eleganza e struttura lo rendono perfetto con selvaggina da piuma e da pelo, carni rosse, formaggi a lunga stagionatura. È il compagno ideale per lunghe conversazioni.

Fantini

Via Luigi Dommarco, 31 - 66026 Ortona (Ch)

Tel 345 1857439

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.