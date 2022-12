Casa dei Talenti Berlucchi, nuovo format che unisce arte, cultura e territorio

Realizzare progetti culturali di rigenerazione e promozione del territorio della Franciacorta e valorizzare le persone che vi operano in un’ottica di sostenibilità umana e ambientale. È questo, in sintesi, l’obiettivo di Casa dei Talenti Berlucchi, nuovo formato ideato da Caroline Corbetta, curatrice d’arte contemporanea e membro del Comitato Scientifico di Academia Berlucchi. L’inaugurazione avverrà in occasione di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 (BGBS 2023) e vedrà la presentazione di un progetto artistico partecipato, ideato dall’artista visivo Valerio Rocco Orlando e intitolato “Vite Operose”, che parte dalla Franciacorta per svilupparsi, nel corso del prossimo anno, nelle città di Brescia e Bergamo.

Guido Berlucchi: vigna Brolo e Palazzo Lana

Guido Berlucchi - in qualità di azienda pioniera e fondatrice di un intero territorio vinicolo di eccellenza, posto tra le due “capitali culturali” - ha scelto di inaugurare col progetto Vite Operose il format Casa dei Talenti Berlucchi in occasione di BGBS 2023 per ribadire il valore culturale dell’interazione tra persone, terra e territorio.

Valerio Rocco Orlando “Ti son venute nuove idee?”, 2017, scultura di luce al neon blu

Attraverso laboratori organizzati dall’artista e finalizzati all’indagine della dimensione operosa di tre diverse comunità del territorio, verrà attivata una valorizzazione della qualità delle relazioni, della dignità del lavoro e dell’identità di queste zone in cui si intrecciano ruralità e urbanità, natura e cultura. Come risultato del processo partecipativo, Orlando realizzerà tre opere d’arte che legheranno idealmente, attraverso il tema dell’operosità, la Franciacorta alle città protagoniste di BGBS 2023. Tre sculture luminose che verranno allestite, a partire da marzo 2023, in altrettanti luoghi emblematici: in Franciacorta nei pressi della Guido Berlucchi, a Brescia in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e a Bergamo in collaborazione con Gamec - Galleria d’arte moderna e contemporanea.

Il neon, impiegato da anni nella pratica artistica di Valerio Rocco Orlando, è un linguaggio in grado di dare una “fisicità luminosa” all’energia identitaria di questa regione e di segnare un forte legame col tema di BGBS 2023, “La città illuminata”. L’articolato intervento artistico Vite Operose si svilupperà anche in un ambiente digitale (account Instagram @academia_berlucchi): questa declinazione “social” porterà alla luce il processo di ideazione delle tre sculture luminose, che avviene durante i laboratori con le comunità del territorio, ampliandone così le caratteristiche di progetto partecipato e diffuso.