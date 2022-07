Pino Cuttaia nella famiglia dei “St. Michael-Eppan Lovers”

Appassionati di vino e affezionati della Cantina San Michele Appiano, profondi conoscitori dei vini realizzati da Hans Terzer e instancabili ricercatori della qualità. Sono le caratteristiche indispensabili di un St. Michael-Eppan Lover, figura che ha scelto di condividere e sostenere la filosofia e i valori della cantina altoatesina. “St. Michael-Eppan Lovers” è un progetto nato nel 2019 e che oggi si presenta al pubblico e ai consumatori con uno speciale format movie-intervista realizzato per dare voce ai suoi testimonial e far conoscere al pubblico e ai consumatori, attraverso il racconto delle loro storie, chi e come da ogni angolo d’Italia apprezza da sempre e valorizza i suoi vini e suoi valori.

Pino Cuttaia

Il suo vino preferito? Il Sauvignon Sanct Valentin

È online su tutti canali di comunicazione e social della cantina il movie dedicato al nuovo St. Michael-Eppan Lover Pino Cuttaia, cuoco due Stelle Michelin del Ristorante La Madia di Licata (Ag) e dei ristoranti uovodiseppia mare a San Leone (Ag) e uovodiseppia Milano. Affezionato alla Cantina San Michele Appiano da decenni, ha assistito alla sua crescita, amandone i vini e i valori come solidarietà, professionalità e gioco di squadra, che condivide anche con la propria esperienza di cuoco. La sua filosofia di cucina, legata alla tradizione, alla cultura del posto e alla memoria ben si trova in sintonia con quella portata avanti nei decenni da San Michele Appiano, dove la tradizione e il territorio sono punto di partenza e focus di un percorso che con ambizione e creatività sta conquistando sempre più l’eccellenza del panorama vinicolo italiano e internazionale. Il suo vino preferito? Il Sauvignon Sanct Valentin, un bianco strutturato che si abbina sia con carne che con il pesce.

La Cantina San Michele Appiano

Una squadra di 20 top nel 2023

“St. Michael-Eppan Lovers” è un’élite che racchiude cuochi, sommelier e imprenditori nel settore enogastronomico, testimoni della cantina e dei suoi valori. Vengono presentati attraverso uno speciale format movie-intervista, in cui si raccontano e parlano del proprio legame con la cantina altoatesina. Sono attualmente 11 e destinati a diventare 20 nel 2023; occasione per festeggiare l’importante traguardo con uno speciale evento dedicato che riunirà tutti i lovers e che avrà poi l’obiettivo di essere organizzato con cadenza biennale. Il prossimo St. Michael-Eppan Lover sarà Ivan Favalli, imprenditore nel settore dell’ospitalità, professionista del lusso. Titolare del 5 stelle Hotel Splendido Bay a Padenghe (Bs) sul lago di Garda, gestisce anche il Ristorante Aquariva, il Ristorante Il Rivale, Honorè, e Kuoki Multifood.

