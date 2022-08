Sud Sound System e Cantine Due Palme insieme per dei vini che sanno di Salento

Parla di radici, appartenenza al territorio e soprattutto amore incondizionato per il Salento l’unione tra due marchi inconfondibili della salentinità: Sud Sound System e Cantine Due Palme che hanno dato vita a tre vini che raccontano più di trent’anni di successi delle due realtà in campo. Beddhra Carusa, Le Radici Ca Tieni e Sciamu A Ballare non sono solo i nomi di tre grandi successi della band salentina ma diventano i vini che Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu hanno scelto personalmente; un rosato, un primitivo e delle bollicine di negroamaro vinificate in bianco.

Due storie unite nel nome della salentinità

I vini dei Sud Sound System raccontano soprattutto due storie nate nello stesso periodo storico, l’inizio degli anni novanta, che si intrecciano nella mission: portare nel mondo quella salentinità che oggi è diventata Brand solido per il settore musicale, quello vinicolo e soprattutto quello del turismo con migliaia di visitatori che ogni anno visitano questa terra magica e quando la lasciano sperano di far presto ritorno.

Quando l’avventura di Due Palme e dei Sud Sound System è partita il Salento era una terra molto diversa da quella che siamo abituati a guardare oggi; il vino, ad esempio, si vendeva in cisterne e il Negromaro e Primitivo servivano ad “aggiustare” vini più blasonati e dai nomi molto più altisonanti. La “Cantina d’Italia”, così era chiamata la penisola salentina in quegli anni dove, però, stava maturando la consapevolezza che si sarebbe potuto dare vita a qualcosa di più ambizioso, di più grande; lo stesso fermento che si respirava in campo musicale con la nascita delle cosiddette “posse” che determinò l’acquisizione di consapevolezza da parte di tanti artisti salentini, tra i quali i Sud, che c’era un modo diverso di fare musica e soprattutto di raccontare il vissuto di una terra che aveva voglia di farsi conoscere. Da quel momento le storie di Cantine Due Palme e Sud Sound System sono state piene di successi; il Negroamaro e il Primitivo sono diventati must del bere “di qualità” e le canzoni di Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu bandiere della cultura salentina nel mondo.

La presentazione

L’evento di presentazione dei vini dei Sud Sound System si è tenuto nella splendida cornice di Villa Neviera, il Wine Resort di Cantine Due Palme; un party privato organizzato da Antonella Maci, event manager di Due Palme e direttrice della struttura. Tra i tanti ospiti e istituzioni presenti all’evento spiccano Giorgione, l’oste più amato d’Italia con il suo programma “Orto e Cucina” in onda su Gambero Rosso Channel, la General Manager di Gambero Rosso Lecce Fiorella Perrone, la Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dello Monaco, la Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Novella Pastorelli, la cantante Carolina Bubbico ed il Presidente di Movimento Turismo del Vino Massimiliano Apollonio.

«Investire nel nostro territorio è la chiave di lettura che vogliamo trasmettere a tutti i nostri soci e affezionati clienti, ponendo sempre di più l’attenzione al connubio tra storia, arte e territorio, strizzando l’occhio all’hospitality di lusso, trend che i nostri visitatori continuano a richiederci ed è quello che l’esperienza a Villa Neviera vuole essere». Queste le parole di Antonella Maci, a cui hanno fatto seguito quelle del direttore commerciale Italia Antonella Di Fazio: «La scelta di condividere un percorso non poteva che ricadere sul profilo dei Sud Sound System, che più di altri, nel corso della loro carriera, hanno esportato, al di là della comfort zone del Salento, l’amore incondizionato per la propria terra; la creazione di una loro linea di vini altro non è se non un ulteriore modo di trasmettere questo amore».

Un momento della presentazione