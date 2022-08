Cantina Santerhof, il vino torna in alta quota dopo 100 anni

Nelle vicinanze della storica Chiusa di Rio, nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, si trova la cantina Santerhof, la più a nord d’Italia. A un’altitudine di 750 mt s.l.m. e immersa nella natura rigogliosa caratteristica di queste zone di montagna soprattutto nei caldi mesi estivi, è quasi nascosta dalla vista dei passanti meno attenti. Gestita da Willi e Helga Gasser dal 1987, qui si producono diverse tipologie di vino biologico su oltre due ettari di terreno vitato distribuiti attorno alla cantina e sui soleggiati pendii di Rio di Pusteria, e si coltivano mele e pere la cui disponibilità varia a seconda della stagionalità.

La cantina

La storia della cantina

La cantina Santerhof vanta una storia lunga, ma la sua rinascita la deve a Willi Gasser e alla moglie Helga che, nel 1991 hanno piantato dei vitigni resistenti i quali, qualche anno dopo, nel 1994, hanno iniziato a donare le loro prime, nuove uve. In totale gli ettari di terreno sono 6 e tutti distribuiti tra i 750 e gli 850 mt di altitudine s.l.m.: due e mezzo sono dedicati all’allevamento di diverse varietà di vitigni resistenti che permettono, quindi, di ottenere uva sana senza uso di pesticidi, questo grazie alla genetica che gli consente di non essere attaccati da oidio e peronospora; la parte restante, invece, è riservata alla coltivazione di alberi da frutto. Qui, tutto è prodotto seguendo con precisione principi e regole imposte dall’agricoltura biologica, volontà che nasce dal desiderio di Willi Gasser di rispettare la natura, la terra e i suoi ritmi. I vini a marchio Santerhof si distinguono indubbiamente per la loro aromaticità e mineralità, caratteristiche dovute alla tipologia di suolo, granitico e ad alto contenuto di minerali, tipico dei terreni altoatesini a queste quote.

I bianchi

Quattro sono i bianchi:Granitus, vino complesso, elegante, dal retrogusto minerale e dalla spiccata acidità che ben si integra alle note fruttate; Primus, che regala intensità, acidità e sprigiona profumi di frutta tropicale e pesca; Muskaris, una vera delizia per il palato, fresco ed equilibrato porta con sé un piacevole contrasto tra nota acida, spaziata e fruttata. Poi c’è Sogrius, vino dolce al punto giusto, che sorprende per pienezza, raffinatezza minerale e robusta acidità, nonché per le note fresche di mela e fiori di prato. E due rossi: Robustus, corposo, dal retrogusto fruttato e gradevole, un vino che si adatta a tutte le occasioni, e Rubus, che al palato evoca frutti rossi quali lampone e cassis; poi c’è lui, Soleil, unico vino dolce a marchio Santerhof, le cui gocce di colore ambrato sprigionano note di frutta esotica e di pesca al naso, vivacità e setosità al palato. Infine, due novità: Rio 0.1, un vino spumante che convince con la sua piacevole acidità e con la sua freschezza piccante e il SantRosé, un rosato espressivo perfetto per l’estate che si distingue per il bouquet floreale e speziato.

I vigneti

Santerhof

strada Val Pusteria 40 - 39037 Rio di Pusteria (Bz) Tel 0472 849632

La cantina Santerhof fa parte di un contesto più ampio, quello del maso, sempre di proprietà dei Gasser: oltre ai vini biologici, infatti, qui si producono anchee si proponela cui disponibilità cambia a seconda della stagione e che è possibile acquistare presso il loro punto vendita, sempre all’interno del maso; in aggiunta, si allevano diversi animali tra cui pecore, maiali polli e capre. Chi lo desidera, infine, puòcon Willi o con il figlio Johannes e godersi un