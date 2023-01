Papa Ratzinger e la cucina: dalla carbonara ai brindisi col Moscato

Da un lato i sapori materni, dall'altro quelli della tradizione romana. Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre 2022, aveva un forte legame con la cucina. Un legame che era, prima di tutto, famigliare. Era, infatti, figlio di una cuoca. «Fu a servizio presso un violinista ceco a Salisburgo e nella casa del Generale Zech a Wiesbaden - spiegava Georg Ratzinger, fratello di Joseph - Successivamente andò a Monaco, all’Hotel Wittelsbach, dove si occupava della preparazione dei dolci. Molto tempo dopo lavorò per due stagioni come cuoca a Reit im Winkl e per la Pensione 'Glück im Winkl».

E Benedetto si è portato dietro per tutta la vita il ricordo dei piatti di casa e della sua terra d'origine, unendoli nel tempo a quelli della sua città d'adozione, Roma.

Joseph Ratzinger

Nel bicchiere succo d'arancia e i brindisi col Moscato

I gusti del papa emerito emergono di Sergio Dussin, ripresi da La Repubblica. Il cuoco di Bassano conserva come una reliquia un calice con un po' di aranciata utilizzato da Benedetto XVI e in un'intervista di qualche tempo fa raccontava: «Ancora adesso gli porto da mangiare e mi emoziono: tortelli con ricotta e spinaci, scaloppa con il radicchio di Treviso, flan di zucchine con crema allo zafferano e torta Sacher. Non beve vino a tavola, solo spremuta d’arancia, niente carni rosse e, nelle occasioni importanti, brinda con il Moscato».

Nel libro "A cena con i papi. Storie e ricette delle cucine dei pontefici" pubblicato nel 2021 l'autrice, Fiorenza Cilli, rivela invece quanto il papa emerito fosse amante dei dolci in particolare della torta tedesca “Foresta Nera”.

Gli spaghetti alla carbonara Al Passetto di Borgo

Tra i luoghi di Benedetto XVI nella Capitale c'è senza dubbio il ristorante Al Passetto di Borgo, a Borgo Pio, non lontano da San Pietro. Ratzinger frequentava il locale prima ancora di diventare papa e in un'intervista al Messaggero il titolare Roberto Fulvinari aveva raccontato i gusti del religioso: «Spaghetti alla carbonara, due fettine di vitella, un carciofo alla romana e un po’ di crostata di marmellata fatta da mia moglie». E lo stesso Fulvinari in un'altra occasione aveva aggiunto: «Si sedeva ovunque trovasse posto e mangiava di tutto, non amava i piatti troppo sofisticati, gli piaceva la cucina romana, dalla carbonara all’amatriciana, scaloppine, vitello arrosto e, quando gli andava, un pezzettino di tiramisù».