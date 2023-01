Gli Etna di Tornatore sposano la cucina di Pino Cuttaia

Sicilia a tutto volume presso “uovodiseppia”, la cucina firmata in trasferta da Pino Cuttaia (La Madia, due stelle Michelin a Licata, Agrigento) nel complesso dell’Ariosto Social Club di Milano. Per la regia di Fabrizio Carrera, direttore responsabile di Cronache di Gusto e curatore della Guida ai vini dell’Etna, l’isola enogastronomica è andata in degustazione.

La batteria di rossi Tornatore presentata a Milano

La potenza dei suoli di origine vulcanica

Sotto i riflettori i vini dell’agricola Tornatore, cantina storica del Catanese. Presente il capostipite Francesco Tornatore con la sua famiglia. L’azienda si sviluppa su oltre 100 ettari, di cui 65 vitati, nel comune di Castiglione di Sicilia (Ct), sul versante settentrionale dell’Etna. Per estensione, è una delle più grandi vigne di Etna Doc. I vitigni sono quelli autoctoni etnei: Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio (bacca rossa), Carricante e Catarratto (bacca bianca). Si trovano a un’altitudine che varia tra i 550 e i 700 metri sul livello del mare, suoli di origine vulcanica che derivano dal disfacimento delle masse laviche, dalle ceneri e dai lapilli.

Gabriele Gorelli, Master of Wine, e Francesco Tornatore

Etichette da tenere a mente

Giornata informale, ma di alto profilo, che ha visto gli Etna dei Tornatore sposare le ricette di Cuttaia. Una vera propria passerella enologica che ha visto sfilare nove etichette: Valdemone Brut, Valdemone Rosato, Tornatore Etna Rosato 2019, Tornatore Etna Bianco 2021, Pietrarizzo Etna Bianco 2021, Zottorinotto Etna Bianco 2020, Tornatore Etna Rosso 2019, Pietrarizzo Rosso 2019, Trimarchisa Etna Rosso 2016, Riserva Etna Rosso 2016, Calderara Etna Rosso 2019.

Gli Etna Bianchi Tornatore in fresco
Pino Cuttaia
Riserva Etna Rosso 2016

La cucina: semplicità siderale

In abbinamento, come antipasto, Baccalà mantecato, Pesto Trapanese, Caponata, Sole e vento (concentrato di pomodoro). A seguire, Tiepido di Mare, Macco di fave con gnocchetti di calamaro, Linguina al nero di seppia, Spigola in crosta di sale con insalata di arancia, Cornucopia di cialda di cannolo e ricotta di Passalacqua.

Azienda agricola Tornatore

via Pietramarina 8A – 95012 Castiglione di Sicilia (Ct)

Tel 095 7131576