ll Roos Brut della famiglia Biasiotto

Dalla Valdobbiadene patria del Prosecco, al patrimonio Unesco dell'Alta Murgia nella Masseria la Sorba, terra di vento e di sole nell'entroterra barese. La famiglia Biasiotto ha lanciato nelle festività di fine anno Roos Brut, spumante rosato ottenuto dai vitigni autoctoni, rari e di alto pregio, ritrovati appunto nei possedimenti di Foss Marai in Puglia. «È uno spumante di color rosa corallo e dal gusto fresco. Si ottiene dalla perfetta sinergia - dicono nella casa madre a Guia di Valdobbiadene - da sei diverse uve a bacca in con l'aggiunta di lieviti selezionati e prodotti dalla cantina che donano timbro e carattere a tutti i suoi spumanti».

Una bottiglia di Roos Brut (credits FossMarai.com)

Le caratteristiche

I principali vitigni che conferiscono corpo e struttura sono il Montepulciano, il Bombino Nero e l'Uva di Troia; in misura minore si trovano anche Sangiovese, Cabernet e Sagrantino. Roos Brut si può definire un prodotto storico che appartiene agli speciali: etichette uniche che rappresentano l'impegno dell'azienda nella ricerca e nella voglia di sperimentare. Alcol 11,5%, per un rosato dalla personalità forte ed elegante , ottimo come aperitivo che si sposa idealmente con i piatti a base di pesce. Un accenno alla masseria pugliese che è stata acquistata e ristrutturata dalla famiglia Biasiotto vent'anni fa assieme a vari vigneti in un'area denominata pezza della Sorba nei pressi dell'affascinante Castel del Monte. La tenuta è stata risanata attraverso un attento lavoro di recupero e frammentazione della crosta rocciosa con l'obiettivo di trovare l'acqua necessaria ad irrigare le vigne e gli ulivi evitando interventi aggressivi.