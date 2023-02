La degustazione di Col Vetoraz presentata dallo showman Moreno Morello

Un pomeriggio davvero spumeggiante quello che ha visto ieri protagonista Col Vetoraz e i suoi spumanti nello spazio enoteca della Cooperativa di Cortina, storico punto di aggregazione nel cuore della cittadina ampezzana, in uno dei periodi clou della stagione invernale. L'azienda ha presentato al pubblico la propria eccellenza, scegliendo una modalità amichevole e frizzante grazie all’intrattenimento di un ospite speciale: Moreno Morello uno dei popolari volti di Striscia la Notizia. Lo showman, attraverso una serie di giochi e gag esilaranti, ha introdotto l’azienda e il territorio del Valdobbiadene DOCG, in uno spirito coinvolgente dando spazio all’interazione col numeroso pubblico presente.

Moreno Morello e Francesco Miotto

Alla presenza di Francesco Miotto, titolare di Col Vetoraz, e Ubaldo Zanon direttore commerciale Italia i divertenti ma educativi interventi di Moreno Morello hanno sottolineato i punti cardine e le parole chiave su cui si basa la filosofia dell’azienda di Valdobbiadene. Quell’equilibrio, armonia ed eleganza che sono il leit motiv ed il segreto della piacevolezza di questi spumanti, vini che sanno raccontare nel calice una storia di profondo legame identitario con la terra di origine. Proprio nel nome di questo, l’azienda ha compiuto una scelta di coerenza e coraggio, eliminando il termine prosecco da tutte le etichette e gli strumenti di comunicazione, e sostituendolo con Valdobbiadene DOCG.

La degustazione di due tipologie di Valdobbiadene DOCG

È seguita poi la degustazione di due tipologie di Valdobbiadene DOCG: il Millesimato dry e la Cuvée 5 extra brut. Il primo è un vino suadente elegante e complesso, dal fine perlage, con una invitante vena agrumata che ben delinea l'olfatto, seguita da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La cremosità e spiccata freschezza sono in perfetto equilibrio con la dolcezza degli zuccheri per una perfetta persistenza in bocca.

Le due bottiglie in degustazione

Il secondo, frutto di 25 anni di esperienza, viene ottenuto dalla selezione di 5 vigne scelte su 102 tra le colline pedemontane del Conegliano Valdobbiadene DOCG. Nonostante il suo basso residuo zuccherino, solo 5 g/l, questo vino riesce a conservare espressioni rotonde rispettando a pieno i tratti distintivi delle produzioni di Col Vetoraz; l'equilibrio, l'armonia e l'eleganza, ma al contempo dimostrando un carattere di grande trasversalità.