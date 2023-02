Festival di Sanremo, un vino Fantini per ogni serata

Giacché Sanremo è Sanremo, e insomma nei cinque giorni del Festival della canzone italiana diventa difficile non essere trascinati dall'euforia cantante che si propaga dalla Riviera ligure quando si sia interessati ai brani o agli ospiti, oppure semplicemente a un po' di immancabile gossip festivaliero... Ecco, il nostro consiglio è quello di organizzare per l'occasione, da soli e ancor meglio in compagnia, serate allietate ogni volta da un buon vino diverso, scelto però cum grano salis. Serve qualche suggerimento? Ecco le tre bottiglie, quelle "giuste", per altrettanti appuntamenti televisivi da vivere davanti al piccolo schermo in questi giorni, a volume alto ma non troppo. Garantisce Fantini, l'azienda vitivinicola fondata a Ortona nel 1994 e diventata leader tra quelle esportatrici nel Sud Italia, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing.

Guida per Sanremo, Miss Giulia per la terza serata

La terza serata di Sanremo prevede lo start del televoto, quindi il via libera al giudizio popolare. Niente di meglio, allora, che brindare con Miss Giulia, l'innovativo vino in lattina, identitariamente pop, il che pare una bestemmia nella nostra cultura enologica (è in lattina!), ma che in verità rappresenta la nuova frontiera del buon vino fruibile per i giovani. Basta che ci sia qualità: e Fantini la garantisce grazie appunto a Miss Giulia, dal formato di 25 centilitri. Un vino poco impegnativo, adatto per occasioni conviviali. Varie le versioni: rosso, bianco (dolce spumantizzato) e rosato (dry spumantizzato).

Guida per Sanremo, Calalenta per le cover

Quarta - e penultima - serata di Sanremo: cosa si beve? Il nostro consiglio va su un rosato, e in particolare su Calalenta Rosato, un evergreen di Fantini. Le uve sono raccolte a mano durante la notte per preservarne la freschezza e gli aromi; subiscono una soffice pigia-diraspatura e successivamente il mosto viene fatto fermentare in grandi botti di acciaio a basse temperature. Dopo un leggero e breve affinamento sulle fecce di circa 30/35 giorni il vino viene filtrato e imbottigliato. Il colore è di un rosa cipria molto pallido. Al palato, aromi freschi e sentori di fragola, anguria e pompelmo rosa.

Guida per Sanremo, brindiamo al vincitore con Three Dreamers

Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2023? Non lo sappiamo. Chiunque sia, meriterà un brindisi importante: e allora niente di meglio che Three Dreamers, vino d'eccellenza e celebrazione di una straordinaria impresa italiana. È un piccolo capolavoro "rosso": prodotto con uve rosse autoctone abruzzesi, coltivate nell'area di produzione di Cantalupo (Teramo), vinifica con precedente appassimento delle uve in fruttai termocondizionati. Come fosse un Amarone!