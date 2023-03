Mattia Vezzola Metodo Classico: 50 anni spumeggianti

Proseguono gli eventi celebrativi per festeggiare i cinquant’anni della Mattia Vezzola Metodo Classico, racchiusi nel claim ’50 anni che le amo’ (riferendosi alle bollicine) sulle bottiglie celebrative dell’annata 2023. L’enologo Mattia Vezzola, pluripremiato come miglior enologo italiano, che ha dato il nome all’omonimo metodo classico ed è patron della cantina Costaripa, situata nel cuore della Valtènesi a Moniga del Garda, sulla sponda bresciana del lago, si è innamorato delle bollicine dopo una visita in Champagne nel 1972 e da allora si è dedicato al suo Metodo Classico risultato delle uve Chardonnay che catturano tutti i profumi e i sapori dello straordinario territorio in cui vengo coltivate.

Al centro lo chef Enrico Derflingher con alle spalle, l'enologo e patron di Costaripa, Mattia Vezzola

I vini e la festa

Oggi la linea Mattia Vezzola Metodo Classico propone Brut, Brut Rosé, Créant, Grande Annata Brut e Grande Annata Rosé, tutti provenienti da vigne di Chardonnay e Pinot Nero della Valtènesi e sulle morene esterne del lago di Garda. Proprio i vini sono stati protagonisti del grande evento organizzato per il 50° anniversario a Costaripa, reso possibile anche grazie all'impegno dei figli di Mattia Vezzola, Nicole e Gherardo, che collaborano con il padre in cantina. Alla festa hanno partecipato nomi dello spettacolo oltre che del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale.

La cantina Costaripa in mezzo ai vigneti

L’eccellenza non si è risparmiata in cucina, affidata a Enrico Derflingher, chef di fama internazionale e presidente di Euro-Toques, con lui i colleghi: Filippo Sinisgalli - vicepresidente di Euro-Toques - , Giampaolo Schiavo, Carlo Bresciani - da 20 anni membro di Euro-Toques e presidente Fic promotion - e Cristian Benvenuto.

Lo chef Derflingher con Mattia Vezzola

Durante la serata Derflingher ha preparato ancora una volta il suo celebre Risotto Regina Vittoria, ben 700 i piatti di risotto serviti durante la serata. Tra i presenti all’evento, il cantante Francesco Renga, ma anche Giovanbattista Mantelli amministratore delegato di Venchi e Luigi Mondini, direttore commerciale di Calvisius.

Gli chef con il cantante Francesco Renga 1/8 Derflingher e Mantelli con una bottiglia anniversario 2/8 Bresciani, Mondini e Derflingher 3/8 La serata di festa si è protratta fino a notte 4/8 Da sinistra: Giampaolo Schiavo, Filippo Sinisgalli, Carlo Bresciani, Enrico Derflingher, Cristian Benvenuto 5/8 Una panoramica della sala dalle spalle dello chef Derflingher 6/8 Sinisgalli e Derflingher impegnati nel servire il Risotto Regina Vittoria 7/8 Tutti chef presenti alla serata 8/8 Previous Next

«È stata una serata bella e interessante - commenta Derflingher - presenti molti membri di Euro Toques ed enologi importanti. Lunedì prossimo replicheremo la serata perché è previsto un altro evento per i festeggiamenti e prepareremo altri 300 risotti».

Costaripa di Vezzola Mattia

Via della Costa, 1/a, 25080 Moniga del Garda (Bs)

Tel. 0365502010