Una Pasqua buona con i Franciacorta La Montina

La Montina Franciacorta propone un ricco ventaglio di offerte per celebrare la Pasqua in grande stile. La cantina con le sue speciali proposte invita a festeggiare con un bicchiere di vino pregiato e a godersi l’armonia perfetta tra i sapori della tavola e i vini La Montina Franciacorta. L'offerta di La Montina per questa festività si articola in una linea di box degustazione con all'interno gli eccellenti vini, le selezioni enogastonomiche e l'immancabile colomba pasquale a prezzi speciali e con confezioni litografate. Si parte con Dolce Tradizione, che contiene all'interno la tradizionale colomba pasquale, accompagnata da una Magnum di Franciacorta Rosé Demi Sec in cofanetto, per proseguire con Pasquetta Golosa, che include salame, formaggio e buon vino per una Pasquetta in compagnia. La Montina Franciacorta propone ancora tre box degustazione, tutti da non perdere: Gran Pasqualina, Gran Pasqua e Gran Pasquetta. Infine, un'idea regalo speciale per gli amanti del calcio: la Pasqua RossoNera di Ac Milan con Franciacorta RossoNero e colomba pasquale.

L’azienda vitivinicola La Montina, nata nel 1987 per volere dei tre fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza, è situata a Monticelli Brusati (Bs), una zona naturalmente vocata alla coltivazione della vite. Gli amanti del vino di qualità, all'interno delle Tenute, possono trovare l'azienda vinicola La Montina e la relativa enoteca per la vendita diretta che propone bollicine di eccellenza e offre la possibilità di degustare calici di Franciacorta fatto a regola d'arte.

Visite guidate e degustazioni

Oggi i valori della famiglia Bozza sono custoditi anche dai nipoti Michele e Daniele, che li interpretano su concetti nuovi e tecnologicamente evoluti, nel rispetto del territorio e delle generazioni passate. La Montina è il luogo ideale per i wine lover perchè organizza visite guidate alla cantina e propone degustazioni dei vini Franciacorta in abbinamento a eccellenze enogastronimiche del territorio bresciano.

La Montina Franciacorta

Via Baiana 17 - 25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel 030 653278