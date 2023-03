A Tortona torna Derthona Due.Zero per la valorizzazione del Derthona Timorasso

Il Derthona Timorasso torna protagonista assoluta di una kermesse riservata ad operatori del settore e a winelovers. Dopo il successo della precedente edizione, il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi annuncia il ritorno di Derthona Due.Zero, l’evento nato per la valorizzazione del Derthona Timorasso, sorprendente vino bianco piemontese, simbolo dei Colli Tortonesi, dall’elevata potenzialità di invecchiamento. A riconfermarsi location della manifestazione, che si svolgerà domenica 12 e lunedì 13 marzo, la storica sede del Museo Orsi di Tortona, cornice splendida e suggestiva.

Un vigneto di timorasso

Con 53 espositori, la terza edizione di Derthona Due.Zero vanta un programma ricco a variegato: nella giornata iniziale, aperta ai wine lovers, ci sarà la degustazione in anteprima dei vini dell’annata 2021 e di bottiglie con più anni di invecchiamento. Seguirà poi la masterclass “Derthona e la sua capacità evolutiva” con lo scrittore e sommelier Roberto Marro e l’agrotecnico di VignaVeritas, Davide Ferrarese. La giornata successiva sarà invece dedicata agli operatori del settore e, oltre alla consueta degustazione, vedrà la consegna del premio “Ambasciatore del Derthona” e la masterclass “Derthona e l'impronta del terroir” con Davide Farrese e il sommelier Andrea Dani. “Territorio e longevità saranno i temi centrali di questa edizione di Derthona Due.Zero, alla scoperta di un vino fortemente legato alla propria zona di produzione, che sempre di più sta raccogliendo l’interesse di appassionati ed esperti” anticipa il presidente del Consorzio, Gian Paolo Repetto. Terra di confine, crocevia strategico di antichi popoli, nei Colli Tortonesi si è catturati da uno straordinario panorama che alterna pendii scoscesi, ricoperti da boschi di rovere e castagni a delicate e sinuose colline che scendono fino a lambire la pianura. Sono terre dotate di predisposizione geologica e climatica tali da favorire la coltivazione di frutta e uva pregiate. Sicuramente un luogo di incontro, un territorio che merita particolare attenzione.

Il Consorzio

Proprio questo è il compito del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, fino al 1999 denominato Ente Vini Colli Tortonesi, e che nel 2014 ottiene l’ ”Erga Omnes”: il Consorzio è l’ente che rappresenta e tutela gli interessi dei viticoltori tortonesi. I soci sono attualmente 65, compresa la Cantina Sociale di Tortona che associa a sua volta più di 250 produttori. Il Consorzio dunque rappresenta oggi il 98 % della produzione di uva totale del comprensorio. E’ in questo contesto che, negli ultimi dieci anni, ha preso avvio un percorso mirato di valorizzazione del Timorasso, il territorio è stato capace di riscoprire un vitigno abbandonato perché difficile da “domare” ma che sa regalare un vino di estrema finezza con profumi terziari entusiasmanti. Ma soprattutto un prodotto che stupisce per la sua capacità evolutiva.

Una vite di timorasso

Derthona Timorasso è il vino che sta facendo conoscere la zona in tutto il mondo, la sua costante crescita qualitativa e quantitativa ha caratterizzato l'ultimo decennio, invertendo la tendenza che oramai si protraeva da lungo tempo. Un modo per conoscere a fondo questo vino bianco sarà sicuramente l’evento di Tortona: appuntamento al 12 e 13 marzo per scoprire e riscoprire un territorio, un vino, un vitigno.