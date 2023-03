Sarzi Amadè, 400 cantine selezionate in tutto il mondo nel segno dell'esclusività

All’Hotel Principe e Savoia di Milano, è stato presentato alla stampa, ai clienti e alla distribuzione il catalogo 2023 di Sarzi Amadè, leader storico nella distribuzione dei grandi vini e distillati. Tutto nasce dalla passione per la qualità: l’attività dura da 57 anni e prosegue con la seconda generazione.





Famiglia Sarzi Amade`, da sinistra: Alessandro, Claudia e Nicola Sarzi Amade`



Sarzi Amadè nasce nel 1966 spinto dalla passione per la qualità e per i grandi vini di Nicola Sarzi Amadè . Fin dai primi anni della sua attività è stato affiancato dalla moglie Gabriella; ora viene gestita dall'intera famiglia, visto che i figli, Claudia e Alessandro, contagiati dalla passione familiare, sono entrati a farne parte, assicurando continuità all'azienda. Agli inizi Nicola ha lavorato su scala regionale con prodotti vinicoli made in Italy, poi si è spostato verso l’estero. Nel 1982 Nicola Sarzi Amadè inizia a fare i primi passi con i vini e acquaviti d’oltralpe, intrattenendo rapporti unicamente con i migliori produttori di ogni singola zona. In poco più di vent’anni, l’attività si è imposta come leader nazionale in questo segmento di mercato, grazie all’accurata selezione. Sarzi Amadè è diventata l’interlocutore privilegiato delle più prestigiose etichette vinicole francesi e italiane e di una clientela selezionata e prestigiosa. Vanta un listino con quantità in stock delle produzioni a più alta reputazione, sia nei vini che nelle acqueviti.

Oggi, alla guida della società, ci sono Claudia e Alessandro, la seconda generazione della famiglia Sarzi Amadè, che con la stessa passione del padre proseguono l’attività nel segno della continuità: «la passione e la dedizione di nostro padre per l’azienda ha fatto sì che per me e Claudia fosse naturale subentrare alla guida dell’attività di famiglia. È sicuramente una sfida continua ma che, in questi anni, ci ha regalato molte soddisfazioni. Nonostante le difficoltà dell’ultimo biennio legate alla pandemia, con poco più di un milione di bottiglie vendute, 2500 referenze e 90 cantine partner, abbiamo chiuso il 2022 con una crescita di fatturato del 62% rispetto al 2020; questo grazie anche ad un catalogo in continuo fermento e alla ricerca costante di cantine prestigiose da inserire», conclude Alessandro Sarzi Amadè. L’headquarter distributivo si trova nel centro di Milano di oltre 2000 metri quadrati, vanta un efficiente impianto di climatizzazione, garantendo climatizzazione alle oltre 600.000 bottiglie, che sono conservate a una temperatura ideale, costantemente monitorata. Il continuo aggiornamento delle strutture informatiche e del personale addetto fa sì che la lavorazione degli ordini e i tempi di consegna siano immediati e ridotti.

Le cantine selezionate in tutto il mondo

Ad oggi sono quasi quattrocento le cantine selezionate in tutto il mondo: con la Francia al primo posto, seguono poi Portogallo, Germania, Stati Uniti e Spagna. Sul territorio italiano Sarzi Amadè può vantare partnership trentennali con produttori vinicoli come Aldo Conterno e Benanti; l’offerta dei vini francesi è ricca: dall’Alsazia al Rodano, dalla Loira alla Champagne, l’azienda offre un catalogo senza pari, come i Borgognoni e Bordolesi (quasi 250 cantine) il suo fiore all’occhiello. Petrus, Château D’Yquem, Domaine Armand Rousseau, Domaine Leflaive e Domaine Comte de Vogüé sono solo alcuni dei nomi presenti nel ventaglio di proposte francesi. Presenza privilegiata in catalogo anche per il Portogallo: regione che, da sempre, regala un’ampia selezione di tipologie di Porto. L’offerta non trascura, inoltre, il mercato delle acquavite e dei distillati con i Cognac, i Bas Armagnac, i Calvados, i preziosi Rum caraibici e gli autorevoli Whisky scozzesi.

Sarzi Amadè: il magazzino

La clientela e la degustazione

Tra la clientela troviamo: ristoranti con cantine selezionate, cucine stellate, enoteche altamente specializzate e hotellerie di lusso; infatti negli anni ha saputo costruire una rete di clienti attenti e preparati sul prodotto, diventando il loro punto di riferimento per quanto riguarda i grandi vini francesi e in particolare quelli della Borgogna. Lunedi scorso all’Hotel Principe e Savoia è stato presentato alla stampa, ai clienti e alla distribuzione il catalogo 2023 di Sarzi Amadè.

Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 Louis Latour 1/5 Châtateu Liot Sauternes 2019 2/5 Champagne Brut Nature "La Géande" 7 Cépages 2017 Domaine Alexandre Bonnet 3/5 Pinot nero "Karal" Alto-Adige 2019 Castel Sallegg 4/5 Nascetta di Novello "Anas-Cetta" 2020 Elvio Cogno 5/5

Durante la degustazione alla stampa sono stati presentati 7 vini pregiati dalla spiccata personalità: