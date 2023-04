La Belle Epoque di Maison Perrier-Jouët alla Milano Design Week

La Francia più chic che possiate immaginare arriva a Milano. Tra il 18 e il 23 aprile, la Maison Perrier-Jouët arriva, infatti, in Piazza San Marco con Belle Epoque Society, portando lo charme francese di Epernay a Milano. Proprio come nella storica sede della Maison, sarà possibile degustare le cuvée Perrier-Jouët immersi in un'atmosfera carica di creatività. Soltanto durante la Milano Design Week, infatti, sarà possibile scegliere al bicchiere cinque dei più pregiati champagne Perrier-Jouët: Grand Brut, Blanc de Blancs, Blason Rosé, Belle Epoque Rosé 2013 e l'ultima novità della Maison presentata per la prima volta al Vinitaly di quest'anno, Belle Epoque 2014. Questi eleganti champagne saranno accompagnati da pregiate leccornie, quali caviale Adamas e una scelta di salumi dal Salumificio Squisito di Parma.

Maison Perrier-Jouët porta a Milano Belle Epoque Society

A proposito dello Champagne Belle Epoque 2014

«Perrier-Jouët Belle Epoque è una vera icona – uno champagne raro ed elegante che celebra l'arte dell'assemblaggio nello stile Perrier-Jouët», spiega la Chef de Caves Séverine Freson.

La Storia della Cuvée Belle Epoque

La prima Cuvée Belle Epoque è stata realizzata con l’annata 1964. Da subito riconoscibile in tutto il mondo, la sua bottiglia è decorata con graziosi anemoni bianchi giapponesi creati per la Maison Perrier-Jouët dal maestro dell’Art Nouveau Emile Gallé nel 1902.

Il terroir nel nord della Montagne de Reims

Per Perrier-Jouët Belle Epoque, Séverine Frerson seleziona specificamente le uve Pinot Noir di due cru, Verzy e Mailly-Champagne, nel nord della Montagne de Reims, entrambi caratterizzati da terreni calcarei. «Le uve Pinot Noir di Mailly-Champagne, in particolare, hanno un’eleganza e una finezza che si armonizzano perfettamente con il nostro Chardonnay da terroir Grand Cru nella Côte des Blancs, dice Séverine Frerson. Esaltano quindi, piuttosto che sopraffare, la delicata struttura floreale del vino». Il risultato è una cuvée elegantemente strutturata con una chiara dimensione floreale, rendendo Perrier-Jouët Belle Epoque un esempio eccezionale dello stile Perrier-Jouët.

La degustazione di Belle Epoque

Ogni annata di Belle Epoque esprime le caratteristiche specifiche del proprio anno. La personalità di questa iconica cuvée è definita chiaramente: l'equilibrio, l'armonia e l'eleganza si combinano per catturare i sensi grazie al colore giallo brillante e il sottile scintillio, che sono un invitante preludio a ricche sfumature di fiori bianchi e frutta a polpa bianca. Un finale lungo e ampio testimonia la rara qualità di questo eccezionale champagne.

L'abbinamento di Belle Epoque

Questa cuvée prestigiosa si abbina naturalmente a ingredienti nobili: gamberoni con polenta cremosa, sogliola meunière, parmigiano o formaggio Comté.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2014

Nel 2014, a un inverno insolitamente mite e umido è seguita una primavera asciutta e soleggiata. L'estate è stata caratterizzata da abbondanti piogge nei mesi di luglio e agosto, due mesi di temperature contrastanti. Settembre ha segnato un ritorno alla normalità, con condizioni climatiche favorevoli per la vendemmia. Le uve erano sane e raccolte al punto di perfetta maturazione. I vini chiari risultanti erano potenti e complessi con sottili sentori di frutta.