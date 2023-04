Berliner Wein Trophy: Cantina Tollo è la miglior cooperativa d’Italia

Salgono a cinque consecutive le vittorie di Cantina Tollo che si è aggiudicata ancora una volta il premio Best Cooperative Italy al Berliner Wein Trophy, il concorso enologico internazionale indetto dall’agenzia DWM Deutsch Wein Marketing che, con il patrocinio dell’OIV – Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e dell’UIOE – Union Internationale des Oenologues, tra i più importanti e prestigiosi appuntamenti del mondo enoico. Il gruppo teatino ha vinto con i propri vini ben tredici medaglie. Per competere nella categoria riservata alle cooperative era necessario conquistarne almeno cinque.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo importante riconoscimento – dichiara Luciano Gagliardi, presidente di Cantina Tollo –. Da più di sessant’anni il nostro obiettivo è rappresentare un punto di riferimento per l’Abruzzo e per l’Italia del vino. Essere eletti per cinque anni consecutivi la miglior cooperativa italiana rappresenta un grande motivo di soddisfazione, che ci sprona a proseguire il percorso intrapreso all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale e della qualità sempre più alta dei nostri vini».

Le dieci medaglie d'oro

Sono dieci le medaglie d’oro che Cantina Tollo si è aggiudicata con i propri vini nel corso del 2023, nella degustazione invernale del Berliner Wein Trophy:

Cagiòlo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2018, Terre Del Vento Trebbiano d’Abruzzo Dop 2022, Senza Tempo Montepulciano d’Abruzzo Dop 2021, Sassopiano Montepulciano d’Abruzzo Riserva Dop 2019, Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019, Trebbiano Passerina Terre di Chieti Igp 2022, Orapiena Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019, Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2020, Trebbiano d’Abruzzo Dop Organic 2022 e Sassianello Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 2019.

Oltre a queste, anche i vini di Feudo Antico, azienda del gruppo teatino, sono stati capaci di conquistare la giuria. Sono infatti stati premiati con tre medaglie d’oro: