Andrea Buglisi firma la nuova veste grafica dei Monovarietali Bio di Baglio di Pianetto

Arte e vino, un matrimonio in grado di regalare emozioni, fondendo insieme storie e tradizioni, con un tocco originale e fuori dagli schemi, trasportando l’immaginazione di chi vi si immerge in un’altra dimensione. È questo il mood che ha guidato il progetto di restyling delle etichette della linea Monovarietali Bio di Baglio di Pianetto, che l’azienda ha affidato all’artista palermitano Andrea Buglisi, uno dei più significativi e importanti autori della Street Art italiana. Arte che è stata trasportata anche allo stand del Vinitaly: «Voglio fare una premessa importante: purtroppo qui non c'è una persona che voleva tutto questo che è Francesco Tiralongo, amministratore delegato, che è venuto a mancare un mese fa. Questa è un'idea che voleva dare un'identità particolare alla nostra varietà monovarietale e identificarla con il territorio di Palermo», racconta Pierluigi Ventura, vicepresidente di Baglio di Pianetto.

La linea di etichette realizzate per la linea dei Monovarietali Bio racchiude l'essenza della città di Palermo e della sua cultura, creando un'identità territoriale forte e distintiva. La combinazione di arte e vino ha dato vita a sette etichette che catturano l'attenzione e l'immaginazione di chi le guarda. Con i suoi colori vivaci, le sue forme sinuose e gli elementi che contraddistinguono la città di Palermo, evocano un'esperienza sensoriale unica e coinvolgente.

