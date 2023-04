Serena Wines al Vinitaly, nasce l'Orange Dandy Spritz con Gingerino

Serena Wines, alla fiera di Verona per la 55esima edizione del Vinitaly, presenta la collaborazione con Gingerino, l’analcolico a marchio Recoaro che ha fatto la storia dell’aperitivo italiano. A suggellare questa partnership, presso lo stand dell’azienda coneglianese (pad. 6 stand C4) è presente Nonsolococktails, la prima agenzia italiana di servizi integrati nel mondo del beverage con un focus specifico nella mixology fondata da Mattia Pastori, che, grazie a un banco mescita appositamente allestito, preparerà per gli ospiti in visita un nuovo cocktail che unisce la tradizione di Gingerino e il gusto moderno di The Dandy, il Prosecco Doc Spumante Extra Dry del brand Costaross.

«Abbiamo fatto quest'operazione di co-marketing creando l'Orange Dandy Spritz insieme a Gingerino e al nostro prosecco del marchio Costaross, un marchio trendy e giovane. Speriamo di coinvolgere un nuovo trend per questa bevanda per crescere insieme ad un'azienda importante - racconta l'amministratore delegato di Serena Wines, Luca Serena. Siamo cresciuti molto in questi anni grazie all'espansione delle nostre bollicine e del nostro prosecco all'estero. Ci auguriamo di crescere ancora perché lì c'è fortuna per i nostri vini».

