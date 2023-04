La storia e la qualità delle bollicine di Col Vetoraz al Vinitaly

Le inconfondibili bollicine di Col Vetoraz si fanno interpreti di un’eccellenza indiscussa, che parte dalla terra per arrivare fino al calice, e anche alla 55esima edizione di Vinitaly sono ambasciatrici del messaggio cardine su cui da sempre poggia il modus operandi dell'azienda di Treviso: l’inscindibile legame identitario con la terra di origine, il Valdobbiadene Docg. «L'offerta di Col Vetoraz tutto Valdobbiadene, perché siamo fortemente radicati su questa terra. Produciamo esclusivamente Valdobbiadene Docg, in tutte le sue varie declinazioni» ci racconta Loris Dall'Acqua, amministratore delegato dell'azienda ed enologo.

Fin dal lontano 1838 data dell’insediamento sul Colle Vetoraz della famiglia Miotto, si è scelto di produrre esclusivamente Valdobbiadene Docg e Superiore di Cartizze Dogc perché qui sta l’unica espressione delle proprie radici. Ogni spumante di Col Vetoraz ha una propria personalità ma tutti raccontano una storia meravigliosa di forte identificazione territoriale, rispettando ed ascoltando la natura in ogni fase di lavorazione, con un obiettivo chiaro: mantenere quell’equilibrio, armonia ed eleganza che sono la chiave per ottenere vini di elevata piacevolezza. Tutto questo per Col Vetoraz significa lavorare garantendo sempre un livello elevatissimo di qualità, puntando sempre all’eccellenza.



