La forte vocazione globale di Gruppo Mezzacorona al Vinitaly

Al Vinitaly il Gruppo Mezzacorona si presenta forte dei risultati ottenuti che lo proiettano ad essere una delle più importanti aziende italiane del settore vitivinicolo guidato dal presidente Luca Rigotti e dal direttore generale Francesco Giovannini. Il Gruppo Mezzacorona, che può vantare una forte vocazione globale, ha chiuso il 2022 con un bilancio consolidato che ha raggiunto i 213 milioni di euro, un risultato ottenuto grazie alla qualità e all’eccellenza dei propri prodotti, al forte legame con il territorio, al rafforzamento dei propri marchi (Mezzacorona, Rotari, Feudo Arancio, Stemmari, Tolloy) e al dinamismo commerciale.

Lo stand del Gruppo Mezzacorona al Vinitaly

In fiera sono in vetrina gli ultimi due gioielli della linea di eccellenza “Musivum”, il Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva 2016 e il Marzemino Trentino Doc Superiore 2017, per completare la selezione composta da Pinot Grigio e Müller Thurgau (Trentino Doc), Chardonnay (Alto Adige Doc) e Gewürztraminer (Trentino Doc). C'è anche la novità Trentodoc AlpeRegis Brut, che va ad affiancarsi alla gamma AlpeRegis formata dal Pas Dosè, dal Rosé e dall’Extra Brut. Grande visibilità è anche riservata alla gemma dei Trentodoc Rotari, il “Flavio”, per la nona volta vincitore dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso, che è in degustazione con l’annata 2014. Vinitaly è la vetrina anche per il Pinot Grigio Rosè “Fil di Rose” così come per i due vini biologici Sicilia Doc “Queto”, Grillo e Nero d’Avola, ad arricchire il bouquet Feudo Arancio.

Gruppo Mezzacorona

Via Tonale, 110, 38010 San Michele all'Adige (Tn)

Tel. 0461616318