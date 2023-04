Pasqua Vini al Vinitaly con un nuovo progetto enologico

La creatività, la ricerca, l’innovazione, l’heritage: questi i valori che marcano i codici stilistici di Fear No Dark, il nuovo progetto enologico della famiglia Pasqua e ultima icona che ne personifica la visione. La volontà di innovare spinge la cantina oltre i confini dell’esplorato e della tradizione, che in vigna e in cantina si custodisce e si guarda con rispetto, ma non con soggezione. Con Fear No Dark, Pasqua Vini, presente alla 55esima edizione del Vinitaly, sfida metaforicamente il buio, simbolo dell’inesplorato, e continua il suo percorso di innovazione, verso un orizzonte enologico da tracciare, senza temere sfide e confronti. Non avere paura del buio significa anche avere il coraggio di credere in una vigna che sorge in una delle parcelle più ombrose, più fredde e impervie del vigneto Mai Dire Mai, un vigneto straordinario su cui la famiglia lavora dal 2010.

Lo stand di Pasqua Vini al Vinitaly

Fear No Dark è un blend di cabernet sauvignon e oseleta (5%), che nasce da un vigneto iconico già acclamato dalla critica per il suo Amarone Mai Dire Mai, in località Montevegro. Le uve provengono da una singola parcella di 5,1 ettari, localizzata nel punto più appartato della proprietà, con esposizione a nord-est. Questa porzione di vigneto è la più ombreggiata, fresca e esposta ai venti provenienti dai monti Lessini. Tale parcella - che è la prima piantata nella proprietà, circa 40 anni fa - si sviluppa su due grandi balze, sovrastate da una collina che crea diverse zone d’ombra, determinando così tempi di maturazione differenti tra le due. La coltivazione è a pergola, con una densità per ettaro di 4.000 piante e una resa di 75 quintali. Prima dell’imbottigliamento il vino riposa in media 16 mesi, in tonneaux da 500 litri e barrique da 225 litri, entrambe di rovere francese nuove.

«Lavoriamo a questo progetto dal 2010, la prima annata del Mai dire Mai Amarone. Da allora abbiamo studiato e apprezzato la qualità di questa singola parcella, siamo stati pazienti, abbiamo atteso 10 anni per consolidare il posizionamento di Mai Dire Mai, che oggi è tra i più grandi successi della nostra cantina», dichiara Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini e prosegue: «Oggi, dopo aver affinato la conoscenza della parcella e della vinificazione del cabernet sauvignon e avere ottenuto l’apprezzamento della critica nazionale e internazionale, siamo pronti a presentare Fear No Dark, che porteremo nel mondo a testimonianza della forza della nostra visione e della coerenza dei nostri progetti».

Pasqua Vini

Località San Felice Extra - Via Belvedere, 135, 37131 Verona (Vr)

Tel. 0458432111