Arnaldo Caprai, profumi e sapori del Sagrantino raccontati in quattro opere d'arte

Un'opera che è in realtà un racconto dedicato ai cinque sensi: da questo pensiero nasce, in occasione dei 30 anni di Docg Montefalco Sagrantino (ottenuta nel 1992), il progetto “Impronta del Sagrantino”, nato per volontà dell’Azienda agricola Arnaldo Caprai e realizzato da Giulia Bernardelli, in arte Bernulia. Con lei l’azienda a cui si deve la rinascita del Sagrantino e dell’areale di Montefalco ha voluto tradurre in un’impronta visiva l’esperienza che si vive degustando ogni Sagrantino firmato Caprai. Ma non solo: le opere create da Bernulia, vere protagoniste di questa edizione della fiera, hanno puntato anche a dare forma all’immaginario legato alle persone, al territorio e alla natura, le sfumature delle stagioni, i profumi, le tradizioni, la storia. Una rappresentazione di quella intrinseca sostenibilità del territorio di Montefalco che San Francesco d’Assisi raccontava così: “Nihil iucundius vidit mea valle spoletana”.

Marco Caprai: «Il mood positivo prevale sulle tante difficoltà»

A Verona, Marco Caprai racconta il Salone così: «È stato un Vinitaly impegnativo, perché è un Vinitaly dove il mood positivo prevale sulle tante difficoltà, finalmente dopo il Covid dopo anni difficili, siamo ritornati a un Vinitaly di piena soddisfazione. Per questo Vinitaly abbiamo realizzato un progetto speciale, di provare a dare attraverso la capacità di una grande artista che è Bernulia di dare forma al profilo aromatico di una piccola grande varietà come il Sagrantino. Noi realizziamo quattro vini da Sagrantino, da vigneti diversi, con tecniche di vinificazione diverse e invecchiamenti diversi, e quindi per ognuno di questi siamo andati a realizzare con l’artista, guidata da una grande sommelier, la composizione aromatica: abbiamo realizzato una vera e propria carta d’identità del profilo aromatico del Sagrantino», conclude Caprai.

Il percorso da un'idea a quattro opere d'arte

Il percorso che ha portato alla realizzazione dei quadri artistici è durato oltre un anno e ha infine preso forma in quattro opere d’arte “effimere”, cifra stilistica di Bernulia, che prima di realizzare questo importante progetto ha firmato lavori per Pirelli, Washington Post, New York Film Festival, Disney, Armani, Segafredo, Pixar, Autogrill, Camera della moda e altri.

La sua arte nasce sempre da elementi naturali o alimentari, e tutti i suoi lavori - come dicevamo - sono «effimeri, scompaiono dopo la realizzazione».

«Queste caratteristiche ci sono sembrate perfette per cercare di rappresentare in modo visivo e artistico il nostro Sagrantino e la sua personalità piena di sfaccettature: anche il vino è natura, è alimento ed è, a tutti gli effetti, effimero, perché il suo scopo è quello di essere consumato. In ultimo, ma non per ultimo, anche il vino è arte, e da sempre la nostra cantina è legata a questo mondo, in primis con il progetto Caprai4Love», spiega Marco Caprai. Le immagini create da Bernulia per i Sagrantino Arnaldo Caprai si pongono l’obiettivo di esprimere le diverse personalità di ogni etichetta, cercando di rappresentare però anche le fondamentali espressioni organolettiche dei diversi terroir della Docg.

«Per l’Arnaldo Caprai ho voluto rappresentare ed esprimere la mia personale visione del Sagrantino, della sua storia e della storia del territorio;sono ormai tre nomi indissolubilmente legati, Il vino è un elemento particolarmente complesso; ho cercato quindi di trasmettere questa complessità attraverso composizioni molto diverse tra loro. È stato un viaggio che si è trasformato nel corso del tempo, e da un tipo di composizione più materica ho sentito la necessità di andare verso l’astrazione per esprimere a pieno il senso e l’impronta del Sagrantino», afferma l’artista.

