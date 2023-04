Ascovilo e Grana Padano, "Nati per stare insieme" anche a Vinitaly

Ascovilo (Associazione di 13 Consorzi Vini Lombardi) e il Consorzio Grana Padano sono stati protagonisti al Vinitaly, condividendo l'Area Lounge riservata a giornalisti e ospiti accreditati al primo piano del Palaexpo. Uno spazio in cui si sono svolti incontri ed eventi, dove è stato possibile un piacevole break e un incontro ravvicinato con i prodotti di qualità del territorio, dai vini Dop e Igp al formaggio Grana Padano in più stagionature. Il 90% del vino prodotto in Lombardia è a Denominazione di qualità, grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. «Siamo molto contenti di vivere questa esperienza a Vinitaly insieme a Grana Padano, proponendo l'abbinamento dei nostri vini di Lombardia Dop e Igp con le tre stagionature di Grana Padano che abbiamo scelto di portare in degustazione. Questa possibilità di conoscere delle produzioni di eccellenza della nostra Lombardia e di presentarle in questa sede così prestigiosa per i vini è stata ben accolta dal pubblico e dagli operatori - racconta Giovanna Prandini, presidente Ascovilo. Abbiamo avuto sempre un'ottima presenza e questo ci conforta: vuol dire che siamo sulla strada giusta per fare ancora meglio possibilmente l'anno prossimo».

Due prodotti della terra unici

Insomma, un incontro di sapori differenti, ma complementari, come due vecchi amici che si conoscono da sempre e condividono una storia e la tradizione di un intero territorio. Due prodotti della terra unici, frutto di un sapere antico, che sono appunto nati per stare insieme sulla tavola: da una parte i vini lombardi Docg, Doc e Igt e dall’altra Grana Padano Dop, che sono protagonisti assoluti del progetto di valorizzazione sinergica dal titolo “Eccellenze europee del gusto. Nati per stare insieme”. Un programma di eventi e iniziative della durata di tre anni (da maggio 2021 fino ad aprile 2024) finalizzato ad informare e promuovere i prodotti e il territorio, cofinanziato dall’Unione europea (Regolamento UE 1144/2014) e gestito congiuntamente da Ascovilo (Associazione dei consorzi di tutela dei vini lombardi) e dal Consorzio Tutela Grana Padano.

Lo stand di Ascovilo e Grana Padano 1/3 Giovanna Prandini, presidente Ascovilo 2/3 Lorenzo Tamburino, responsabile marketing internazionale di Grana Padano 3/3 Previous Next

Lo scopo del progetto è favorire la conoscenza dei marchi Dop e Igp tra i consumatori europei, in particolare in Italia e in Germania, e diffondere in tali Paesi la cultura e la conoscenza del Grana Padano Dop e dei vini lombardi promossi da Ascovilo, prodotti di qualità e autenticità certificate, massima espressione del territorio d’origine e delle sue tradizioni. «Siamo qui in una splendida collaborazione con Ascovilo. È un'ottima occasione per poterci presentare al mondo in questo stupendo contesto» commenta il neo responsabile marketing internazionale di Grana Padano, Lorenzo Tamburino.

Ascovilo

Via Riccagioia 48 - 27050 Torrazza Coste (Pv)

Tel. 038377427