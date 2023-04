Le bellezze ed i paesaggi del Salento nella produzione di Conti Zecca

Conti Zecca è una delle cantine più storiche del Sud Italia, gestita oggi dai fratelli Zecca Alcibiade, Francesco, Luciano e Mario e il figlio di quest’ultimo, Clemente. La famiglia continua tutt’oggi a seguire il percorso iniziato dagli antenati con la stessa passione e dedizione, dalla selezione dei migliori cloni da piantare in vigna, alla scelta delle tecniche agronomiche da adottare, fino alla vinificazione e alla vendita del prodotto finito. E l'azienda, quest'anno, si è presentata alla 55esima edizione del Vinitaly con tanto entusiasmo: «Il nostro obiettivo è quello di produrre dei vini unici e soprattutto non riproducibili. Cioè creare un qualcosa di strettamente collegato al nostro territorio, che sia un lettore del nostro territorio» racconta Clemente Zecca, titolare dell'azienda.

Rompere le regole enologiche per creare qualcosa di diverso

«Che sia quindi sì un buon vino, ma che sappia raccontare anche delle bellezze del Salento, dei nostri paesaggi, dei nostri profumi. Attraverso di un tipo di viticoltura sana e pulita, quindi una viticoltura biologica. Un altro obiettivo è quello di rispettare l'ambiente, ma anche le persone che lavorano nei nostri vigneti per creare grandi vini. Rendiamo vivo il nostro suolo, il nostro territorio. Addirittura nell'ultimo periodo abbiamo fatto un piccolo esperimento: un vino bianco macerato, quindi un orange wine, con la Malvasia Bianca del Salento. Questo è un vino molto particolare, non convenzionale. Ma era proprio questo l'obiettivo: rompere le regole enologiche per fare qualcosa di alternativo» racconta Clemente in fiera.

Clemente Zecca

La linea dei top wines Conti Zecca dedicata al canale Horeca è composta dai Cru (Vini Icone e Vini del Territorio): sono vini dalle caratteristiche organolettiche particolarmente pregiate, prodotti da vigneti ben delimitati e identificabili (dislocati tra Leverano, Veglie e Salice Salentino) grazie a una particolare combinazione di microclima, terreno e biodiversità. A questi fattori si aggiungono storia, cultura e know-how, che conferiscono ai vini un’identità riconoscibile e irriproducibile, rendendoli l’espressione più autentica dell’azienda e del territorio di provenienza. «I vini più importanti che produciamo, tutti a base di negramaro, sono il Liranu, che viene dalle zone di Leverano, ed il Nero, che nasce a Salice Salentino: quest'ultimo è il vino icona dell'azienda, il più famoso. Un vino che ha fatto la storia di Conti Zecca e del territorio pugliese» conclude Clemente Zecca.

Le botti di Conti Zecca

Conti Zecca

Via Cesarea, 73045 Leverano (Le)

Tel. 0832925613