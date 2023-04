Cantine Ceci punta alla sostenibilità e punta sulle bottiglie del futuro

Le Cantine Ceci 1938 e Berlin Packaging hanno presentato a Vinitaly 2023 "Otello Ceci fot the Future", un progetto innovativo all’insegna della sostenibilità e del rispetto della tradizione. Ceci 1938 sarà il primo produttore al mondo a proporre per i propri vini iconici - Otello Nero di Lambrusco e Otello Brut - un inedito contenitore concepito da Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging in vetro, plastica, metallo e chiusure. Si tratta di una bottiglia di alluminio da 0,75 litri dotata di un collo progettato per ospitare il classico tappo di sughero, la gabbietta di metallo e la capsula: una vera e propria bottiglia per il vino spumante. «Questa è la nostra sustainable revolution: per la prima volta nella storia la tradizione, cioè il tappo spumante in sughero, incontra il materiale più green che ci sia, l'alluminio. Ed è una rivoluzione» spiega Alessandro Ceci, enologo dell'azienda.

Le caratteristiche dell'alluminio

«L'alluminio è 100% riciclabile all'infinito. Una bottiglia di alluminio poi pesa otto volte in meno ed occupa il 30/40% di volume in meno. Ed è la prima bottiglia di spumante al mondo che è infrangibile: cade e non si spacca. E poi un altra caratteristica è che è a temperatura ambiente, quindi no frigo, con del ghiaccio, in cinque minuti, va a tre gradi. Quindi è rivoluzionaria ed è la nostra bottiglia "Eroe" perché oggi la sostenibilità è al centro dell'attenzione di tutti» conclude.

La partnership tra le due aziende ha dato vita a quella che si preannuncia essere, appunto, una grande rivoluzione per il settore vinicolo, un progetto che pone al centro non solo l’utilizzo dell’alluminio, dotato di importanti caratteristiche di sostenibilità, ma soprattutto l’approccio alla concezione della bottiglia di questo stesso materiale pensata per rispettare le caratteristiche dei contenitori tradizionali e le abitudini di fruizione del prodotto da parte del consumatore finale.

Otello Nero di Lambrusco e Otello Brut

«La difficoltà dal punto di vista tecnico è stata quella di ricreare una forma che fosse comunque quella di una bottiglia classica: con una spalla corretta e ripercorrere esattamente collo e imboccatura di una bottiglia da spumante. Abbiamo vinto questa sfida e siamo convinti che sia una rivoluzione nel mondo del vino. Inoltre, favorisce una diminuizione dei costi e di emissione del trasporto perché è più leggero e ha meno volume. Il risultato finale direi che è eccezionale» racconta Alessandro Tonoli, amministratore delegato di Berlin Packaging Italia. La scelta di denominare il progetto, e quindi i prodotti, "Otello Ceci for the Future", pone l’accento sulla volontà della winery di Torrile di assumere un ruolo attivo nella tutela del futuro di tutti introducendo una soluzione sostenibile e, al contempo, di perpetuare la trasmissione della passione e della tradizione legata alla produzione del vino, attività di Ceci 1938 da oltre 80 anni.

Cantine Ceci

Strada Provinciale di Golese, 99, 43056 Torrile (Pr)

Tel. 0521810252