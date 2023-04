Consorzio Tutela Lambrusco Doc presente a Verona con 15 produttori

Il Consorzio Tutela Lambrusco ha partecipato alla 55esima edizione del Vinitaly, andata in scena alla fiera di Verona dal 2 al 5 aprile. Oltre ad assaggiare le novità delle aziende presenti, gli operatori del settore hanno potuto conoscere i produttori e approfondire il Lambrusco nelle sue sfumature e interpretazioni grazie a tre diverse masterclass. Sono stati 15 i produttori che hanno esposto i loro prodotti all'interno dello stand consortile: Cantina di Santa Croce, Cantina Settecani, Cleto Chiarli, Quintopasso, Zanasi, Corte Manzini, Fattoria Moretto, Garuti, Tenuta Aljano, Tenuta Forcirola-Francesco Bellei & C., Tenuta Vandelli, Tenute Campana, Venturini Baldini, Vezzelli Francesco e Compagnia della Spergola. «Al Vinitaly si è rientrati per il secondo anno alla normalità. Siamo presenti con oltre 14 aziende con una degustazione assolutamente interessante» racconta Claudio Biondi, presidente del consorzio.

La vetrina esposta al Vinitaly

E poi un quadro generale dell'offerta in fiera: «Sono varie le Doc che presentiamo, le quali risucotono sempre particolare successo. Ed è importante fermarsi su un aspetto che è quello delle varie declinazioni che la denominazione offre. Andiamo da un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro con caratteristiche che si abbinano sia nella versione amabile che nella versione secca. Ci spostiamo poi verso la media pianura, il Lambrusco di Sorbara Doc che cresce nelle vallata tra i fiumi Panaro e Secchia. Verso la bassa pianura troviamo il Lambrusco Salamino di Santacroce, più tannico e più intenso di colore. E poi nella nostra provincia limitrofa, Reggio Emilia, il Lambrusco Reggiano Doc» spiega Biondi.

I vini del Consorzio Tutela Lambrusco 1/3 Claudio Biondi 2/3 Lo stand del Consorzio Tutela Lambrusco al Vinitaly 3/3 Previous Next

Infine, il presidente chiosa sui prossimi appuntamenti: «Abbiamo appena festeggiato il 50esimo delle Doc nella cornice del museo Enzo Ferrari di Modena, dove abbiamo lanciato un evento: il 21 giugno ci sarà il "Lambrusco Day", istituito tre anni fa. E poi il 22 giugno saremo sulla Tour Eiffel, al ristorante "Le Jules Verne" dove festeggeremo con alcune delle testate giornalistiche del settore e lanceremo il prossimo appuntamento che sarà tra esattamente tre anni in un capitale europea».

Consorzio Tutela Lambrusco Doc

Viale Virgilio, 55, 41123 Modena (Mo)

Tel. 059208610