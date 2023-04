Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, a Verona per valorizzare i prodotti della terra

Meta ideale e destinazione concreta di luce, storia e bellezza, la Sicilia è luogo irrinunciabile per i food e wine lovers. Tra i sapori raffinati e autentici del territorio e il vino, ambasciatore dell’anima dell’isola, nasce un connubio dedicato all’eccellenza enogastronomica della Sicilia: il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e le Soste di Ulisse siglano una partnership. E di questa intesa se ne è parlato al Vinitaly 2023, nell’area Hall Meeting della Regione Sicilia, nel corso dell’appuntamento "Vino & eccellenze siciliane: Il Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia e Le Soste di Ulisse uniti per la promozione del patrimonio del “Continente Sicilia”. «Il Consorzio nasce nel 2012, dopo che era stata riconosciuta la Doc Sicilia nel 2011. Da allora ad oggi si è fatta tanta strada: sono 25mila gli ettari coinvolti dal Consorzio con una partecipazione di 8mila produttori - spiega Giuseppe Bursi, vicepresidente. La produzione in bottiglia supera i 90 milioni. Ed il nostro è un consorzio "erga omnes": oltre ai compiti di promozione e di valorizzazione ci sono quelli di controllo, anche per quelli che producono Sicilia Doc ma che non fanno parte dell'associazione».

La fondazione SOStain Sicilia

«Ci si sta muovendo per intervenire sui mercati più importanti attraverso azioni di promozione, avendo attenzione alla sostenibilità. In questo senso il consorzio, insieme ad Assovini, ha costituito la fondazione SOStain Sicilia, che ad oggi raccoglie intorno a sé 34 aziende e che si sta muovendo appunto per valorizzare la sostenibilità. Ci si sta muovendo in questo percorso perché è importante differenziarsi dagli altri e dimostrare che si può sostenere la viticoltura dal punto di vista economico ed etico. La nostra mission è quella di valorizzare i vini siciliani» conclude poi Bursi.

Alessandro Bursi

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia opera in un contesto che presenta un vigneto tra i più grandi d’Italia, più di 97 mila ettari: tre volte più grande del vigneto della Nuova Zelanda, grande quanto quello del Sud Africa e della Germania. Un tesoro che ricopre un’isola eterogenea, in cui si sono sviluppati vitigni con peculiarità uniche nel loro genere e dove oggi si arrivano a contare oltre 70 varietà autoctone, a partire dal Grillo e il Nero D’Avola. La Sicilia è anche la più grande area vinicola biologica in Italia: rappresenta il 30% della superficie nazionale e con oltre 42mila ettari ha anche il primato tra le regioni che praticano una viticoltura sostenibile. Il sodalizio con Le Soste di Ulisse, che si basa dunque sull'eccellenza di due realtà che lavorano sulla promozione della Sicilia, prevede numerose attività in comune, a partire dalla collaborazione nel corso dei press tour.

Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia

Via Aurelio Drago, 38, 90129 Palermo (Pa)

Tel. 0916486238