Cantina Aldeno con Trentodoc, l'immagine e la bandiera della regione del Trentino

Il Trentino è stata una delle regioni protagoniste della 55esima edizione del Vinitaly. Una cantina esponente della qualità della zona settentrionale del Bel Paese è stata sicuramente quella di Aldeno. Alla fiera di Verona l'azienda in provincia di Trento ha presentato le novità del 2023, come confermato dal direttore Walter Webber: «Presentiamo le nuove annate di tutti i vini bianchi e di qualche rosso appena imbottigliato, ma soprattutto le nuove annate di Trentodoc, che in questo momento sono la bandiera e l'immagine del Trentino». E quali sono le prospettive per il futuro della Cantina Aldeno? Walter Webber afferma che dal punto di vista metereologico della regione Trentino non sono sicuramente rosee. Si sta aspettando una buona perturbazione che possa dare sollievo alla terra.

Tra mercato e futuro

E poi una battuta sul mercato: «Sta andando molto bene, c'è molto interesse. Stranamente la pandemia da Coronavirus ha fatto bene al mondo enoico e si sta continuando bene. C'è ottimismo nonostante tutto quello che sta succedendo intorno a noi: dalla guerra alla crisi e all'inflazione» racconta il direttore dallo stand di Cantina Aldeno alla fiera di Verona. Ma come è andato il Vinitaly? «Domenica, giorno di apertura, c'è stato un pubblico più curioso, poi abbiamo avuto degli appuntamenti già fissati con clienti portati da collaboratori ed agenti: molti di più rispetto agli altri anni, sia italiani che europei».

Walter Webber

Walter Webber, poi, ha tracciato la via per il futuro dell'azienda: «L'obiettivo che ci siamo posti è quello di mantenere il livello qualitativo che stiamo portando oggi sul mercato ossia portare in bottiglia solo progetti di qualità. Continueremo sicuramente con il biologico, perché c'è tanto interesse, e cercheremo anche di aumentare le vendite ma mantenendo il livello di quello che offriamo». Tra gli ospiti dello stand anche Yeman Crippa, atleta italiano che ha gareggiato alle scorse Olimpiadi, amico della Cantina e grande appassionato di enogastronomia. Questo dà lustro al settore enologico.

Lo stand di Cantine Aldeno a Vinitaly

