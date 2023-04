Il Consorzio dell'Asti Docg al Vinitaly con i Maestri Pasticceri di Ampi

È stato un Vinitaly declinato al futuro quello dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti, con il Consorzio Asti Docg al 55esimo Salone internazionale dei vini e distillati con una collettiva di aziende e decine di espositori diretti, con qualche novità in valigia. Realtà consortile più antica in Italia e antesignano delle bollicine aromatiche, l’Asti Docg si è presentata infatti tra le denominazioni più futuribili e spontaneamente trendy, con proposte che spaziano dalla mixology a base di Asti spumante alle versioni “naturalmente” low alcol del Moscato d’Asti, protagoniste di abbinamenti inediti in cucina. Una contaminazione elevata al quadrato, quella tra pasticceria, vino e mixology, che ha animato il quartier generale consortile sotto la regia del bartender Giorgio Facchinetti in tutte le giornate della manifestazione, grazie alla partnership con i Maestri Pasticceri di Ampi, ospiti fissi del Consorzio.

Il presidente Barbero: «Operatori contenti, nuovi contatti importanti»

Grande soddisfazione è stata espressa da Lorenzo Barbero, presidente del Consorzio Tutela dell’Asti e Moscato d’Asti: «Il Salone è stato interessante, c’è stata una buona affluenza: i nostri operatori sono contenti perché c’è stato di nuovo un Vinitaly con dei contatti importanti, le aziende soddisfatte. Abbiamo fatto delle degustazioni per far vedere anche come evolve il Moscato d’Asti, degustazioni di annate vecchie e poi tutti gli abbinamenti dell’Asti e del Moscato d’Asti con speciali gastronomiche». Anche quest'anno riproposta la collaborazione con i Maestri Pasticceri di Ampi: «Sono anni che collaboriamo e abbiamo veramente un ottimo riscontro - commenta Barbero - , ci propongono sempre degli abbinamenti interessanti che sicuramente fanno apprezzare al meglio il nostro Asti e Moscato d’Asti».

Lorenzo Barbero, presidente del Consorzio Tutela dell’Asti e Moscato d’Asti

Il futuro, la sfida tra sostenibilità e nuove generazioni

Inevitabile allungare lo sguardo al futuro del comparto: «Abbiamo diversi progetti - continua il presidente - , stiamo portando avanti delle iniziative per la tutela e la sostenibilità del territorio. Stiamo lavorando affinché ci sia di nuovo da parte dei giovani viticoltori l’orgoglio di produrre moscato per fare Asti e Moscato d’Asti in questo nostro territorio che è magnifico».

Il Consorzio Tutela dell’Asti e Moscato d’Asti a Vinitaly

Il bilancio, anche nel 2022 superati i 100 milioni di bottiglie

Intanto gli operatori brindano ad un anno, quello appena archiviato, ricco di soddisfazioni, mentre il 2023 è iniziato con qualche ostacolo in più che gli addetti sperano di superare rapidamente: «Il mercato nel 2022 si è chiuso nel migliore di modi, abbiamo di nuovo superato i 100 milioni di bottiglie che è il massimo che può fare la denominazione, bissando il successo del 2021. I primi mesi dell’anno sono partiti con un attimo di riflessione dovuta anche al fatto che abbiamo dovuto alzare il prezzo della bottiglia a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, speriamo che l’evoluzione ritorni ad essere positiva» conclude il presidente Barbero.

Consorzio dell'Asti Docg

Piazza Roma, 10, 14100 Asti (At)

Tel. 0141594842