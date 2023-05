Giornate Altoatesine del Pinot, annunciati i vincitori dell’annata 2020

Sono stati proclamati i vincitori del concorso nazionale del Pinot Nero 2020, sul podio sono saliti: il Pinot Nero Riserva “Trattmann” della Cantina Girlan, il Pinot Nero “Ludwig” di Elena Walch e il Pinot Nero Riserva “Puntay” di Erste+Neue, tre eccellenze che si sono imposte nella classifica generale della 25ª edizione delle Giornate Altoatesine del Pinot Nero. La premiazione è in programma venerdì 19 maggio, nella splendida cornice del Castello di Enn a Montagna, dove verranno premiati i primi 3 vini che hanno ottenuto il maggior punteggio oltre che, per la prima volta, anche i singoli vincitori delle zone viticole frutto di una attenta selezione che si è tenuta a metà aprile e realizzata per la prima volta, oltre che da enologi e giornalisti, anche da sommelier provenienti da tutta Italia.

I vincitori: il Pinot Nero “Ludwig” di Elena Walch e il Pinot Nero Riserva “Puntay” di Erste+Neue

Di grande interesse, oltre alla classifica generale, la classifica per zone vinicole introdotta quest’anno per la prima volta proprio per valorizzare ed esaltare con forza il carattere nazionale che anima il Concorso. Per il Friuli Venezia-Giulia è stato premiato il Pinot Nero Casanova del Castello di Spessa, per la Valle d’Aosta il Pinot Nero Pierre di Cave Gargantua, per il Trentino il Pinot Nero Riserva dell’Azienda Agricola Sandri Arcangelo, per il Piemonte il Pinot Nero San Germano di Marchesi Alfieri ed infine per la Lombardia il Pinot Nero Noir di Tenuta Mazzolino.

Giornate del Pinot Nero: 25 ª edizione rinnovata che si annuncia già un successo

«Siamo entusiasti di questa rinnovata versione del concorso nazionale - spiega Ines Giovanett, presidente del comitato organizzativo - in quanto rispecchia la nostra volontà di rendere questa manifestazione, anno dopo anno, non solo una vera occasione per celebrare, conoscere ed approfondire le caratteristiche di questo vitigno così unico ma anche per rendere questo appuntamento una finestra rappresentativa della produzione nazionale e valorizzare quanto più possibile le diverse tradizioni e stili di produzione del Pinot Nero in Italia». «Un sentito grazie - dice Marc Pfitscher, vicepresidente del Comitato organizzatore delle Giornate del Pinot Nero responsabile del concorso - va a tutti i produttori che con grandissimo entusiasmo quest’anno hanno aderito all’evento, mossi dal desiderio di portare in scena l’altissima qualità delle loro produzioni enologiche».

25ª edizione delle Giornate del Pinot Nero che dal 19 al 22 maggio a Egna e Montagna

La festa di premiazione del concorso sarà il preludio all’inizio della 25ª edizione delle Giornate del Pinot Nero che dal 19 al 22 maggio animeranno i due pittoreschi borghi vitivinicoli di Egna e Montagna, considerati roccaforti del Pinot Nero in Alto Adige. Durante le quattro giornate gli ospiti potranno prendere parte ad una ricercata degustazione tecnica, su prenotazione, durante la quale sarà messa a confronto la produzione nazionale di questo pregiato vitigno, partecipare ad una masterclass dedicata al Pinot Nero di Borgogna o iscriversi all’escursione Pinot Nero Experience, una passeggiata adatta a grandi e piccini che condurrà i visitatori alla scoperta dei paesaggi incantati di Mazzon e Egna.