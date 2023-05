Château La Gordonne, l'arte del vino rosé biologico in Provenza

Si trova in un luogo in cui i vini rosé nascono eleganti e minerali. Château la Gordonne è nella zona del Var, cuore della Provenza, regione sudorientale della Francia mitigata dal mare e dal promontorio che la circonda. Raffinatezza è la parola ideale per rappresentare la produzione vitivinicola di questo territorio, e l’annata 2022 conferma questo aspetto.

Chateau La Gordonne, proprietà vinicola del 1652

Château la Gordonne in Provenza, un terroir baciato dal sole

È un patrimonio artistico perfettamente conservato e una delle più antiche proprietà vinicole: Château la Gordonne è stato fondato nel 1652 e la sua campana, risalente al 1654, è considerata un monumento storico. È una delle più grandi proprietà della Provenza, con 350 ettari di vigneti piantati in un terreno argilloso e calcareo affacciato sul mar Mediterraneo.

I vigneti di Chateau La Gordonne

È in questo microclima esclusivo, una conca in cui gli inverni sono miti e temperati e le estati calde e secche, che sorgono i vigneti di Château la Gordonne. Il terreno è permeabile, poco profondo e sassoso e consente il drenaggio e la mineralità. È invece il Maestrale, vento freddo e secco, a proteggere i vigneti dall’umidità. Tutte queste caratteristiche rendono il terroir così particolare e danno una grande ricchezza aromatica alle uve che qui vengono piantate.

I vitigni coltivati a Château la Gordonne in Provenza

In questo territorio così speciale viene coltivata una vasta gamma di varietali, tutti tipici della zona della Provenza. La produzione di Château la Gordonne comprende infatti Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Carbernet Tibouren e Clairette, Semillon e Syrah. Sono tutti vitigni nobili da cui si producono vini rosati, bianchi e rossi, tutti con la denominazione AOC Côtes de Provence.I vini sono ideati con la massima attenzione alla qualità e la vendemmia, per preservarne la freschezza aromatica, avviene alla sera. Moderne infrastrutture per vinificazioni a temperature controllate e a basse temperature sono poi la chiave per preservare questi aromi così delicati.

L’enologo di Château la Gordonne

È Julien Fort, maître de chai, l’enologo di Château la Gordonne. Fort ama produrre vini che rispecchiano un territorio che è una regione fertile e protetta dal clima mediterraneo. Tre le sue parole quando si parla di produzioni vitivinicola: freschezza, equilibrio e finezza.

Chapelle Gordonne Rosé 2022

Château la Gordonne: la Chapelle gordonne rosé 2022, un vino rosé elegante e raffinato

È un vino fruttato e dalla piacevole leggerezza. La Chapelle Gordonne rosé 2022 nasce dai vigneti di Château la Gordonne, dove vengono selezionate le migliori uve. Note di frutti rossi e aromaticità vengono apportate dal Syrah coltivato sul suolo siliceo e calcareo. La pressatura soffice delle uve e la fermentazione realizzata a basse temperature garantiscono fragranza e delicatezza. Il colore del vino è color pesca. All’olfatto si percepisce un vino di grande finezza e delicatezza, floreale e fruttato, con note agrumate del pompelmo rosa e sentori di pesca e lampone. All’assaggio è un vino ampio, fresco e complesso, con aromi di frutti freschi e note di rosa e violetta. Sul finale è persistente e gradevole. L’abbinamento è perfetto per una cena gastronomica. La gradazione alcolica è del 13%.

Chateau La Gordonne

Rte de Cuers, 83390 Pierrefeu-du-Var, Francia

Tel. +33 494331041