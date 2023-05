Marchesi Frescobaldi acquisisce la Tenuta Poggio Verrano

Marchesi Frescobaldi acquista in Maremma, a Montiano (Gr), la Tenuta Poggio Verrano. L’acquisizione avviene in un’area che la famiglia Frescobaldi ha iniziato a frequentare anni fa, quando nacque la Tenuta Ammiraglia.

La Tenuta Poggio Verrano entra nell'universo Frescobaldi

Marchesi Frescobaldi, un progetto che continua

«Il nostro stile è fare parlare la terra e la diversità dei territori - spiega Lamberto Frescobaldi, presidente Marchesi Frescobaldi. I differenti terreni, le cui caratteristiche variano da tenuta a tenuta, e perfino all’interno di ognuna di esse, vengono scelti sulla base della vocazione. Abbiamo profondo rispetto per quanto fatto da Francesco Bolla e la sua famiglia in Maremma. Ho personalmente visto la costruzione dell’azienda Poggio Verrano in quanto ci passavo davanti ogni volta che andavo all’Ammiraglia. La bellezza dei vigneti, la cantina perfettamente integrata nel territorio, ogni cosa comunica l’attenzione e l’amore che Francesco Bolla ha avuto per la zona. Gli sono grato di permetterci di portare avanti ciò che lui ha iniziato con tanto amore».

Poggio Verrano nasce nel 2000 come progetto vitivinicolo nella Maremma Toscana e ha rappresentato un’importante parte e sfida della vita di Francesco Bolla che, partito da zero, da solo ha avuto la soddisfazione di vedere i vini della Tenuta presenti in tre continenti ed essere inclusi nel 3% dei vini migliori di tutto il mondo su Vivino, the world’s largest wine marketplace.

La carica fornita da nuove energie

«Lo scenario internazionale divenuto sempre più complesso e complicato mi ha fatto comunque riflettere sulla necessità di trovare nuove energie. Sono quindi orgoglioso che l’azienda Poggio Verrano entri nella galassia viti-vinicola della famiglia Frescobaldi - puntualizza Francesco Bolla. Sono sicuro che l’amico Lamberto e la sua esperta squadra la porteranno, ed in particolare il vino top Dròmos, a nuovi importanti traguardi. Alla Famiglia Bolla resta la proprietà dei fabbricati storici e dell’uliveto; dunque, continueremo a frequentare questa magica parte della costa Toscana: la Maremma. Concludo ringraziando la mia famiglia, in particolare mia figlia Valentina che ha lavorato in azienda negli ultimi dieci anni, i miei ex collaboratori, soprattutto quelli con maggiore anzianità, i partner commerciali e tutti coloro che hanno dato il loro fattivo contributo in questo avventuroso percorso».

www.frescobaldi.it