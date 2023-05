Diesel Farm, la nuova cantina sostenibile voluta da Renzo Rosso

«Sono nato in campagna e sono stato sempre un sognatore» esordisce così Renzo Rosso sintetizzando il suo intenso trascorso. Lui ne ha realizzati di sogni nella sua vita e oggi un altro piccolo desiderio si sta trasformando in realtà: stiamo parlando di Diesel Farm la nuova cantina che nasce in un parco privato aperto al pubblico, circa 100 ettari sulle colline di Marostica, in provincia di Vicenza, esattamente a 55 km dal mare e 55 km dalla montagna. Una tenuta che nel 1994 «ho strappato ad un destino che la voleva ricoperta di cemento» ricorda l’imprenditore, che ora con la conversione del territorio al biologico è andato ben oltre la certificazione creando una piccola biosfera prealpina: sette ettari di vigneti, sei di uliveti (cultivar frantoio e leccino), il resto a pascoli per piccoli allevamenti allo stato brado e poi tutto bosco.

Seguita dall’agronomo ed enologo Umberto Marchiori, la cantina nasce dalla ristrutturazione di vecchie stalle esistenti ed è realizzata secondo i più ricercati criteri di attenzione e sostenibilità: a partire dai materiali di recupero riutilizzati per i muri esterni, con un’ala interrata su parete collinare per il naturale mantenimento della temperatura interna, e arredi recuperati da altri edifici in ristrutturazione come i tappeti dell’Hotel Ancora di Cortina (Bl) che ricoprono con un creativo patchwork la scalinata interna: «Il mio obiettivo è quello di raggiungere al più presto l’autonomia energetica con un impianto fotovoltaico» annuncia il patron di Otb.

Diesel Farm è stata la perfetta scenografia per la consegna del Premio Wine Awards 2023 da parte del Magazine Food & Travel Italia, riconoscendola come azienda sostenibile con la seguente motivazione: «Non solo un’azienda, ma un vero e proprio ecosistema costituito da boschi e pascoli, dove gli animali vengono allevati allo stato brado, e le aree per la coltivazione della vite si alternano agli oliveti. Un’azienda che coltiva in regime biologico ed eco-sostenibile, una terra strappata ad un destino che voleva ricoprirla di cemento».

Commozione e soddisfazione per Renzo Rosso e sua moglie Arianna Alessi, entrambi molto sensibili al tema, che dichiara: «Appartengo a quella generazione che ha portato il pianeta agli attuali limiti, e con questo progetto mi unisco ai giovani che credono e vogliono un futuro sostenibile».

Lusso, sostenibilità e autenticità sono i cardini su sui poggiano i vini biologici Diesel, ognuno con la propria identità; vini di qualità che racchiudano i segreti di una bottega artigiana: dal metodo di coltivazione e di vendemmia a quello di vinificazione. Come, ad esempio, per “Celebrating 55” (55, numero talismano di Renzo Rosso, ndr), metodo classico cuvée 50% Chardonnay e 50% Pinot nero: nato da un’idea dell’enologo Marchiori come regalo per i 55 anni di Renzo Rosso, inizialmente è stato realizzato solo in versione Magnum, poi, visto la grande richiesta, ripreso in bottiglie a numero limitato.

La sala di Diesel Farm
Agriturismo Cucina di Diesel Farm
Un particolare della cantina di Diesel Farm

Senza dimenticare i 3 grandi Classici Diesel: Bianco di Rosso, 100% Chardonnay di rara eleganza, Rosso di Rosso, blend opulento di Merlot e Cabernet Sauvignon, e Nero di Rosso, 100% Pinot nero. Tutti e 3 pluripremiati da Guida Veronelli e approvati dal Guru mondiale Robert Parker. Accanto alla cantina debutta Cucina, il nuovo agriturismo firmato Diesel alla cui guida vi è il restaurant manager Gabriele Faggionato, 36 anni di Vicenza: il suo percorso inizia alla scuola alberghiera di Recoaro, e dopo le prime collaborazioni in ristoranti di Vicenza, si trasferisce a Milano dove gli viene offerta la possibilità di lavorare accanto a Carlo Cracco (vicentino anche lui, con la stessa formazione di Recoaro) prima alla conduzione della cucina di “Garage Italia” e successivamente di “Carlo e Camilla” in Duomo.

L’agriturismo Cucina, destinato anche a sessioni di wine tasting, segue con coerenza la formula fortemente voluta da Renzo Rosso: cucina circolare e sostenibile. Ecco, quindi, che tutto quello che si cucina proviene da orti e allevamenti di Diesel Farm in formula Bistrot per circa 30 coperti, in una sala dominata da un ampio camino in pietra, le cui grandi vetrate anticipano la vista che dalla terrazza estiva dà su uno spettacolare panorama della pianura vicentina.

Via Canale - 36063 Marostica (Vi)

Tel 0424 75224