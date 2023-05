La linea Quintessenz della cantina Kaltern del lago di Caldaro

Sono cinque i vini monovarietali, tre bianchi e due rossi, della linea Quintessenz della cantina Kaltern del lago di Caldaro presentata a Torino presso il ristorante Opera Ingegno e Creatività dal direttore commerciale Martin Klammer e dall’enologo capo Thomas Scarizuola. La cantina Kaltern è la più grande cooperativa del Sud Tirolo (590 soci e 440 ettari di vigneti, con una dimensione media pari a un campo da calcio), di cui Quintessenz rappresenta la linea d’eccellenza e dove il numero 5 ha molti significati. Innanzi tutto la cantina attuale è frutto della fusione di cinque realtà vitivinicole, precisamente Erste Kellerei (1900), Bauernkellerei (1906), Jubiläumskellerei (1908), Neue Kellerei (1925) e Cantina Josef Baron Di Pauli (1932). Punta della gamma dei loro vini è la linea Quintessenz arrivata alla quinta edizione ed è composta da cinque vitigni, Kalterersee (o Schiava), il Pinot Bianco, il Sauvignon, il Cabernet Sauvignon e il Moscato Giallo. Le uve provengono dai migliori vigneti destinati alla coltivazioni di ciascuna varietà, le rese sono di gran lunga inferiori ai limiti stabiliti per i vini DOC, e buona parte dei vigneti sono coltivati secondo i metodi biologico o biodinamico. Anche il lavoro in cantina è il più naturale possibile, con l’impiego ridotto della solforosa. Cantina Kaltern è anche la prima cantina italiana ad applicare nel 2019 il protocollo Fair’n Green per la viticoltura sostenibile. Gli aspetti presi in considerazione da questo sistema sono quattro: la gestione aziendale, l’ambiente, la società e la catena del valore. A partire dalla vendemmia 2018 il simbolo Fair’n green è apposto su tutte e bottiglie.

I cinque vini monovarietali della linea Quintessenz

I vini degustati: