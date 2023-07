Ascovilo accende estate e autunno con 80 eventi del “calendario di... vino”

L'enoturismo protagonista dell’estate e dell’autunno dei 13 consorzi che animano Ascovilo (associazione dei consorzi vitivinicoli lombardi): circa 80 eventi tra luglio e novembre. Così dopo il successo di Vinitaly e delle iniziative sui territori lombardi, l’enoturismo può decollare in una stagione, quella dell’estate 2023, che si prospetta carica di molte aspettative. La possibilità di godere di ampi spazi all’aperto, lontano dalle città e a stretto contatto con la natura, in compagnia di una delle eccellenze del made in Italy, il vino, in tutte le sue vinificazioni dal bianco, al rosa e rosso, promuove le zone vitivinicole lombarde come opzione perfetta per le prossime vacanze. «Il turismo del vino ha grande potenziale come Roberta Garibaldi ci ha insegnato - ha spiegato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo - per questo dobbiamo lavorare per arricchire la proposta di accoglienza in cantina con servizi nuovi che rispondano veramente ai desideri e ai bisogni dei nostri visitatori».

Il team di Ascovilo

La voglia di passeggiare per vigne e cantine cresce sempre di più. «La proposta enoturistica dei nostri consorzi lombardi è ricca e di qualità, dobbiamo promuovere la mobilità degli appassionati nelle diverse province di Lombardia. Le distanze sono ragionevoli e il nostro obiettivo è di valorizzare un consumo consapevole del vino - ha concluso Prandini - che ben si coniuga con la valorizzazione non solo del patrimonio naturale ma anche culturale della nostra regione: è un’ottima opportunità per tutte le cantine e le aziende dell’agroalimentare lavorare insieme e arricchire l’offerta con originalità creando progetti che hanno una forte relazione con il territorio».

Ascovilo, il calendario degli eventi in estate e autunno

Lugana in Italia

Si è appena concluso il Lugana On Tour , un viaggio enogastronomico, iniziato a gennaio, che ha portato il Lugana Doc in trasferta nelle più importanti città italiane, Venezia, Roma, Milano e Firenze.

, un viaggio enogastronomico, iniziato a gennaio, che ha portato il Lugana Doc in trasferta nelle più importanti città italiane, Venezia, Roma, Milano e Firenze. A fine ottobre a Milano con “Lugana Armonie Senza Tempo” , l’evento di punta della denominazione: l’evento consiste in una masterclass dedicata agli operatori stampa e trade.

, l’evento di punta della denominazione: l’evento consiste in una masterclass dedicata agli operatori stampa e trade. Successivamente, l’appuntamento con il Lugana si apre anche al consumatore e appassionato, con un percorso di degustazione che coinvolge diverse aziende della denominazione, un’occasione per immergersi in tutte le sfumature dei vini Lugana.

Continua la collaborazione con Gambero Rosso in occasione delle cene Best in Lombardy. L’evento consiste in un vero e proprio tour del gusto nella regione Lombardia, che punta a valorizzare le diverse anime dell’enogastronomia lombarda in 12 ristoranti premiati sulla guida Lombardia. Un tour di 12 appuntamenti, che si svolgerà tra settembre e novembre per celebrare la ristorazione e i vini del territorio lombardo, tra i quali non può mancare il Lugana.

Lugana nel mondo

Dal 13 al 15 luglio, Incoming Uk , dedicato ad un gruppo selezionato di F&B Manager di Londra.

, dedicato ad un gruppo selezionato di F&B Manager di Londra. Dal 17 al 22 settembre, Incoming Usa , dove saranno gli importatori a raggiungere il territorio e conoscere nuove aziende non ancora importate. L’Incoming è l’ultima fase del progetto in Usa #DestinationLugana che ha visto coinvolte 19 aziende della denominazione e il Consorzio nella città di NY, dal 12 al 23 giugno. Gli eventi hanno coinvolto stampa, trade e consumatori in locali della città, tra cui 6 ristoranti e 5 wine club.

, dove saranno gli importatori a raggiungere il territorio e conoscere nuove aziende non ancora importate. L’Incoming è l’ultima fase del progetto in Usa #DestinationLugana che ha visto coinvolte 19 aziende della denominazione e il Consorzio nella città di NY, dal 12 al 23 giugno. Gli eventi hanno coinvolto stampa, trade e consumatori in locali della città, tra cui 6 ristoranti e 5 wine club. Dal 4 al 7 ottobre, Incoming Svizzera, che ha come target di riferimento la stampa.

Valtellina

6 agosto a Sondrio: Calici d'Autore , un viaggio sensoriale alla scoperta del Nebbiolo delle Alpi abbinato all’eleganza della cucina locale.

, un viaggio sensoriale alla scoperta del Nebbiolo delle Alpi abbinato all’eleganza della cucina locale. 7 agosto a Sondrio: Aspettando Calici di Stelle , i vini di Valtellina vi aspettano per una serata di assaggi alla scoperta dei sapori e dei gusti del territorio, in un percorso enogastronomico tutto da vivere.

, i vini di Valtellina vi aspettano per una serata di assaggi alla scoperta dei sapori e dei gusti del territorio, in un percorso enogastronomico tutto da vivere. 10 agosto a Sondrio: Calici di Stelle , i produttori dei vini di Valtellina si raccontano sotto il cielo stellato della Notte di San Lorenzo, lungo le vie del centro storico di Sondrio.

, i produttori dei vini di Valtellina si raccontano sotto il cielo stellato della Notte di San Lorenzo, lungo le vie del centro storico di Sondrio. 22, 23 settembre a Chiavenna: Dire, Fare, Nebbiolo . WineLab, degustazioni, assaggi di prodotti locali e cucina di qualità per due giornate dedicate al Nebbiolo di montagna.

. WineLab, degustazioni, assaggi di prodotti locali e cucina di qualità per due giornate dedicate al Nebbiolo di montagna. 29, 30 settembre e 1 ottobre a Sondrio: Dire, Fare, Nebbiolo. I profumi e i colori dell’autunno e della vendemmia, vissuti attraverso WineLab, picnic e attività all’aria aperta.

Garda

8 luglio: l' Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano , diretta dal maestro Fabio Luisi, si esibirà all'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani.

, diretta dal maestro Fabio Luisi, si esibirà all'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani. Dall'8 al 10 luglio, Street Wine Garda - Garda (Vr): l’occasione di assaggiare le eccellenze dei vini di Verona in piazze caratteristiche della provincia. Il nome fa un esplicito riferimento alle turistiche Strade del Vino sul modello delle manifestazioni solitamente legate allo street food.

- Garda (Vr): l’occasione di assaggiare le eccellenze dei vini di Verona in piazze caratteristiche della provincia. Il nome fa un esplicito riferimento alle turistiche Strade del Vino sul modello delle manifestazioni solitamente legate allo street food. 27-28 luglio, partecipazione Garda Doc : stand istituzionale ReWine Lazise (Vr).

: stand istituzionale ReWine Lazise (Vr). Dal 6 al 10 settembre, Festivaletteratura a Mantova: partecipazione Garda Doc: partner ufficiale. Il vino del Festival. Stand Istituzionale.

Valcalepio

7,8 e 9 luglio: Consorzio Tutela Valcalepio , la programmazione prevede Borgo Divino a Santa Caterina.

, la programmazione prevede Borgo Divino a Santa Caterina. Gli eventi riprenderanno in autunno con tre date già fissate di Andar Per Vigne in Valcalepio (la terza domenica di settembre, ottobre e novembre 2023); ValcalepioGram 12-14 settembre (evento rivolto a content creators del web con hospitality a Bergamo); 19° Concorso Enologico Internazionale Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme 12-14 ottobre.

Mantova

21 luglio ore 21 in Piazza Castello a Solferino (Mn) Festival dei Colli Morenici - concerto "C'era una volta... Morricone" della Orchestra dei Colli Morenici con brindisi finale a cura del Consorzio Vini Mantovani.

- concerto "C'era una volta... Morricone" della Orchestra dei Colli Morenici con brindisi finale a cura del Consorzio Vini Mantovani. 2 agosto ore 21 in Piazza Roma a Marmirolo (Mn) Festival dei Colli Morenici - "Concerto pop" della Orchestra dei Colli Morenici con brindisi finale a cura del Consorzio Vini Mantovani.

- "Concerto pop" della Orchestra dei Colli Morenici con brindisi finale a cura del Consorzio Vini Mantovani. Dal 15 al 18 settembre, Festa dell'uva di Monzambano .

. Dal 6 all'8 ottobre, Festa del Salame di Cremona .

. Dal 13 al 15 ottobre a San Colombano, Sbrisolona &Co. a Mantova.

a Mantova. Dal 14 settembre al 24 settembre con i colli longobardi a Montenetto: serate degustazione per Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023 .

. 14 settembre, cena di gala nella cascina San Giorgio Capriano del Colle.

Oltrepò pavese

24-25 settembre, il grande evento del Pinot Nero in Oltrepò pavese.

in Oltrepò pavese. 8 luglio, dalle 17 alle 24 in Piazza Prinetti Merate.

Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo

Ascovilo, le attività fino al 31 dicembre

Dal 20 al 22 ottobre, Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: spettacolo "Parole al Vino" in occasione di Forme Cult a Bergamo.

in occasione di Forme Cult a Bergamo. Identità Golose Milano 2023 , in autunno cinque serate talk e cena.

, in autunno cinque serate talk e cena. Dal 10-14 novembre, Merano Wine Festival 2023 .

. Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: quattro Restaurant Week (cene di presentazione + promozioni settimanali nei ristoranti) con quattro vini ciascuna:

- 18-23 settembre con cena guidata il 20 settembre presso il ristorante Qb Duepuntozero di Salò (Bs),

- 9-14 ottobre con cena guidata l'11 ottobre presso il ristorante Carlo Magno di Collebeato (Bs),

- 23-28 ottobre con cena guidata il 23 ottobre presso il ristorante La Braseria di Osio Sotto (Bg),

- 20-25 novembre con cena guidata il 22 novembre presso il ristorante Moscatello & Muliner di Pozzolengo (Bs),

Dal 7 al 15 ottobre, Milano Wine Week 2023: walk-around tasting in occasione di Milano Wine Week 2023

Moscato di Scanzo

Dal 7 al 10 settembre 2023 a Scanzorosciate (Bg) per la Festa del Moscato di Scanzorosciate.

