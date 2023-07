Rocca delle Macie, le 10 sorprendenti annate del Chianti Classico Sergio Zingarelli

Fresca fresca è la celebrazione de i 5 decenni di Rocca delle Macie (la cantina a Castellina in Chianti voluta dal produttore cinematografico Italo Zingarelli che coltivava il sogno di produrre vino) suggellata dalla presentazione della monografia edita da Giunti Editore e della nuova etichetta celebrativa realizzata in edizione limitata, con un talk magistralmente moderato da Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera.

Chianti Classico Gran Selezione dell’annata 2020 in Edizione Limitata

Intervenuti sul palco il padrone di casa, Sergio Zingarelli, Marco Bolasco, direttore libri illustrarti presso la Giunti Editore, Alessio Noè, giornalista e scrittore, Giacomo Moioli, designatore di idee e Thomas Francioni, responsabile comunicazione di Rocca deel Macie. Ci sarebbe da tessere le lodi della cena sotto le stelle nel borgo della Tenuta Le Macie a cura dello chef Maurizio Bardotti di Passo dopo Passo Osteria e dello chef Ciro Scamardella del ristorante Pipero di Roma accompagnata dal Chianti Classico 2021 Ed. 50°, dal Chianti Classico Riserva 2020 Ed. 50° e dalla Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 50° Anniversario, ma la scena se la prende la degustazione della mattina successiva.

La verticale di Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli

Rocca delle Macie debutta con il Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli con l’annata 2010. Al nostro vaglio una verticale di 10 annate a salire fino all’annata 2019. Una presentazione molto tecnica introdotta da Sergio Zingarelli che si è affidato per la descrizione dei diversi millesimi al figlio Andrea, a Lorenzo Landi, fido consulente enologo, affiancato da Alfio Auzzi, responsabile agronomo e Luca Francioni, enologo interno. Molto peso viene dato alle diverse condizioni di partenza. Una cosa e fare i conti con annate fresche, come la 2014. O moderatamente fresche, come 2013 e 2016. Un conto lavorare su temperature medie come per la 2019. Diverso misurarsi con il calore del 2011, del 2012 e ancor più complesso misurarsi con la torrida 2017. E l’indice di piovosità resta un fattore molto importante. Molto bassa per la 2011, sotto media per la 2012, nella media la 2017, leggermente sopra la media la 2019 e sopra la media le restanti annate. Sono le prime evidenze di un cambiamento climatico che non può essere ed evitato ma che, come dice Lorenzo, «se opportunamente gestito può diventare un’opportunità».

Impressionante la compattezza complessiva di questa carrellata di annate caratterizzate dalla 2010 fino alla 2013 da una percentuale pari al 90% di Sangiovese e 10% di Colorino. Dall’annata 2014 in poi il vino è base di tutto Sangiovese. Ora più ferrosi o balsamici, tesi, freschi, suadenti, cesellati, minerali, salini, potenti, equilibrati, ma tutti godibili nelle rispettive interpretazioni.

Sergio Zingarelli, presidente di Rocca delle Macie 1/4 La festa per i 50 anni di Rocca delle Macie 2/4 Un momento della festa a Rocca delle Macie 3/4 In un libro la storia di Rocca delle Macìe 4/4 Previous Next

Una Descrizione più dettagliata va riservata al più giovane il 2019. Rubino granato intenso. Fruttato nitido, avvolgente ed etereo, molto tipico, con sentori di pesca gialla, ciliegia, lieve maraschino e tabacco. Sapore pieno e teso, di ottimo corpo, con tannini perfettamente integrati. L’annata 2020, degustata a parte il giorno dopo, promette molto bene. E non c’era da dubitarne.