Alla scoperta di Zoe, spumante brut millesimato 60 mesi di Tenute Pacelli

Siamo in Calabria, precisamente a Malvito, un borgo di origine medievale arroccato su una collina a Nord di Cosenza, al di sotto del Massiccio del Pollino. Tenute Pacelli, nata nel 2010, è quasi tutta la femminile. Zoe in greco significa vita. Quella che continua a esserci e a evolversi in bottiglia. Spumeggiante come la figlia di Carla Pacelli, di nome Zoe.

Zoe, spumante brut millesimato 60 mesi di Tenute Pacelli

Zoe: una bollicina versatile per ogni occasione

Le vigne di Tenute Pacelli si estendono lungo una verde collina che domina la pianura di Rose, dominata dall’alto dal Casino di Caccia dei Baroni La Costa, un’antica dimora della fine del 700. 10 ettari in regime biologico. Zoe 100% Riesling, giallo paglierino luminoso. Perlage delicato e persistente.

Al naso emergono ampi sentori di frutta a polpa bianca, note di lievito con una nota speziata leggermente minerale. Dotato di personalità complessa. Una bollicina ottima come aperitivo, per un calice importante fin da subito, oppure in abbinamento ad antipasti di pesce, sia crudo che cotto, e a primi piatti leggeri.

Tenute Pacelli

Contrada Rose - 87010 Malvito (Cs)

Tel 338 4783678