AlpeRegis Extra Brut, elettrizzante chardonnay

Aromi e profumi inconfondibili raccontano un territorio, i suoi frutti e un metodo di produzione antico e rinomato. Nel cuore delle Dolomiti, tra le valli e le colline del Trentino, nasce Rotari, spumante elegante e contemporaneo forgiato dal clima montano.

AlpeRegis è la gamma vertice di Cantina Rotari e l’Extra Brut vanta il primato in assoluto. Ottenuto esclusivamente dalle eleganti uve di Chardonnay, AlpeRegis Extra Brut è un Trentodoc millesimato (prodotto cioè con uve di un’unica annata) che forgia il suo carattere con una maturazione sui lieviti che va ben oltre i 48 mesi.

Ma è risaputo, la qualità nasce già dalla campagna o, nel caso di cantina Rotari, dalla montagna. AlpeRegis Extra Brut è il risultato di un’attenta selezione dei vigneti sulle pendici più soleggiate del Trentino, le cui uve sono scelte e vendemmiate rigorosamente a mano.

L'unicità del metodo Trentodoc AlpeRegis

La prima fermentazione del vino base avviene in acciaio e una piccola percentuale beneficia di un periodo di maturazione in barrique di rovere francese, con tostature leggere. Quindi, in bottiglia, avviene la magia che rende unico ogni metodo classico Trentodoc AlpeRegis. Al termine della seconda fermentazione che, come detto, ormai supera abbondantemente i 48 mesi, avviene la sboccatura, fase decisiva durante la quale vengono rimossi i lieviti dalla bottiglia e lo spumante assume la sua splendida brillantezza. L’aggiunta della liqueur finale è un minuzioso lavoro di assaggi, volto a mantenere intatta la purezza del prodotto di origine: è quindi opportuno utilizzare una liqueur delicatissima. Dopo un ulteriore riposo in bottiglia di alcuni mesi, possiamo finalmente stappare una bottiglia di AlpeRegis Extra Brut e, nel calice, ammirare lunghe catenelle di finissime bollicine che adornano i riflessi dorati dello Chardonnay di montagna.

Un perlage fine e fragrante

Al naso l’aromaticità dell’uva si lega ai richiami dati dal lungo periodo di maturazione e il risultato è una perfetta unione di frutta matura, mela golden e ananas, con richiami di frutta secca, noci e nocciole, il tutto contornato da nuances di biscotto e panificazione.

L’ingresso al palato è elettrizzante: il sorso entra morbido per poi slanciarsi grazie alla viva acidità e alla mineralità derivante dai montani terreni trentini. Il perlage è fine e fragrante e slancia la beva donando piena piacevolezza a ogni assaggio di AlpeRegis Extra Brut. Affiorano a questo punto gli aromi di fiori e agrumi con un finale che rimane asciutto e minerale, tipico di uno spumante Trentodoc di montagna degno della migliore espressione Extra Brut.

