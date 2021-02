Alta Langa Brut Deltetto, metodo Classico fine e aromatico

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 09:25

el mondo enologico spesso il, una delle più grandi regioni vitivinicole italiane, con un territorio misto tra pianura, collina e montagna, viene ricordato per i suoi grandi vini rossi, ma si producono anche straordinari vini bianchi e spumanti. Tra questi troviamo l’. L’Alta Langa Docg è lodel Piemonte. Una denominazione dalla produzione contenuta, con una storia molto lunga: fu il, fin dalla metà dell’Ottocento, nelle “Cattedrali sotterranee” oggi riconosciute Patrimonio dell’umanità Unesco. È fatto di uve, in purezza o insieme in percentuale variabile. Può essere bianco o rosé, brut o pas dosé, e ha, come prevede il severo disciplinare: almeno 30 mesi. L’Alta Langa è esclusivamente, riporta cioè sempre in etichetta l’anno della vendemmia.Tra i vari produttori troviamo. La storia di questa famiglia risale al 1953 quando, per tutti Carlin, insieme alla moglie Catterina, decide di fondare la sua cantina a Canale, nel cuore del Roero, portando avanti la tradizione di famiglia. Nel 1977 il giovane, appena diplomato alla scuola enologica di Alba, decide di seguire le orme del padre coniugando alla tradizione la sua passione per i vini bianchi e spumanti. In quell’anno nascono le prime bottiglie di Arneis dal vigneto San Michele e nel 1981 i primi spumanti a base Nebbiolo e Arneis.Nel 1997 vengono piantati per la prima volta in azienda Pinot Nero e Chardonnay e da queste uve nel 2000 vede la luce il. Da questa grande passione per le bollicine nascono nel 2016 le prime bottiglie di Alta Langa Docg. I vigneti dell’azienda sono posti ad altitudini comprese tra i 450 e i 600 metri slm nel comune di Roddino, regalano vini di spiccata acidità, grande finezza e complessità aromatica con grandi potenzialità nel lungo affinamento.Dal 2017 l’azienda è certificataed è stata premiata per la sua dedizione nella salvaguardia dell’ambiente, per il suo impegno etico e sociale, nonché artistico e culturale. Oggi Antonio, con la moglie Graziella e i figli Carlo, Cristina e Claudia, porta avanti questa grande tradizione di famiglia con sguardo sempre rivolto al futuro e all’, nel rispetto della natura e dei suoi frutti.Per informazioni: www.deltetto.com