Astoria, passione per il rosé: Velére protagonista

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 10:27

A

cinque mesi dal lancio del, è tempo di fare un bilancio sull’accoglienza ricevuta da questo nuovo vino, e perè superiore ad ogni aspettativa. L’azienda trevigiana, che dal cuore dellaesporta i suoi vini in oltre 80 Paesi, ha lanciato a ottobre “”, pianificando una produzione iniziale di 400mila bottiglie, ma ha dovuto quasi subito intervenire per aumentare la disponibilità a causa delle grandi richieste, portando la produzione a 600mila bottiglie.Il Prosecco Rosé viene ottenuto non esclusivamente da uve, come da tradizione, ma da una parte di, 10% nel caso di Astoria. Un mix che, se giustamente equilibrato, aggiunge alla freschezza e agli aromi tradizionali del Prosecco un tocco più deciso e strutturato.«Quello del Prosecco Rosé è stato un lancio molto complesso, a causa del lockdown - spiegano i fratelli- per noi che abbiamo sempre lavorato molto con wine bar, ristoranti ed enoteche di tutta Italia, ha significato prima di tutto rivedere le nostre strategie commerciali, rafforzando la nostra presenza nellae nei canali(sia il nostro che alcuni portali specializzati). Questo ha significato anche modificare l’aspetto comunicativo, investendo ancora di più nella forza e nella riconoscibilità, prima del brand e poi del vino stesso».Da questo punto di vista Astoria aveva già preso una precisa direzione scegliendo un nome, Velére , e una, che fanno rientrare a pieno titolo il prosecco rosé nella linea “” coi Prosecchi più rappresentativi dell’azienda a omaggiare la Serenissima di Venezia.Ma non è solo una questione di immagine, ovviamente: «La soddisfazione più importante per noi è che, se i primi ordini erano legati alla curiosità di provare un vino nuovo, abbiamo una, segno che il prodotto piace molto, e questo ci fa ben sperare per il prosieguo dell’avventura rosé. Anche il feedback che riceviamo dagli esperti del canale Horeca, la cui opinione per noi resta sempre fondamentale, è positivo».Per informazioni: www.astoria.it