Bellavista e Teatro alla Scala Musica e vino portano speranza

ra il 2004 quando Bellavista alzò per la prima volta i calici del suo Franciacorta per brindare al rinnovo del Teatro alla Scala dopo l’importante ristrutturazione. Oggi, nonostante il particolare momento che stiamo vivendo, l’azienda continua a supportare e condividere con il Teatro alla Scala di Milano i valori di una tradizione tutta italiana. Nel corso di questa collaborazione, ilè diventato il vino ufficiale: per ogni vendemmia una stagione teatrale, per ogni Prima del 7 dicembre un nuovo vintage. Quest’anno tuttavia, a causa dell’epidemia che ha colpito l’Italia, la celebrazione dell’apertura della stagione 2020 è messa fortemente in discussione.Nonostante questo, Bellavista è vicina al Teatro alla Scala e come ogni anno ha prodotto il, una bottiglia dedicata alla forza e alla bellezza dell’Italia, fortemente incentrata sulle sue tradizioni e peculiarità, attraverso uno speciale tributo alle origini del Teatro. Tutto è pensato per rendere omaggio alla storia del Teatro ed è l’omaggio di chi è consapevole che ogni onore porta con sé una responsabilità.«Quest’anno in particolare - afferma, presidente del gruppo Terra Moretti Vino - Bellavista vuole rappresentare la speranza di brindare alla forza e alla tenacia di un popolo che anche nei suoi momenti più bui riesce a rialzarsi e ripartire. Il Brut 2015 è per noi sinonimo di cultura, un vino che rappresenta l’unione tra mondi diversi: quello vitivinicolo, quello teatrale, quello musicale e quello storico. Inserirsi in questo contesto significa sentirsi parte della storia e noi traiamo ispirazione dalla creatività e dal talento che rendono unico il Teatro alla Scala nel mondo. Una soddisfazione e un privilegio, ma anche uno stimolo che ci sprona ancora di più a dare sempre il meglio, perché la consapevolezza di essere il vino ufficiale di questo teatro è anche una responsabilità di fronte al mondo dell’enologia mondiale».«Non sappiamo se quest’anno il 7 dicembre sarà messa in scena la Prima della Scala e in quali modalità - prosegue Francesca Moretti - ma quello che sappiamo è che Bellavista non smetterà mai di sostenere questa istituzione della cultura italiana. Crediamo molto nell’arte e siamo dispiaciuti che il teatro, i musei e la musica stiano soffrendo gli effetti del distanziamento sociale. Il nostro millesimato è un vino unico e questo Brut 2015 rappresenta per noi oggi l’emblema della celebrazione: alla bellezza, alla vita e alla salute, che oggi è l’augurio più bello. È un vino che esprime l’intensità dell’inverno, i fiori bianchi di una primavera fresca, il sole e la morbidezza della luce estiva. Per produrre un vino così, ci vogliono anni di lavoro, ci vuole l’amore per la propria terra e per la bellezza della natura».Per informazioni: www.bellavistawine.it