Le bollicine Rocca dei Forti regalano emozioni e benessere

Le tre bottiglie di spumante Rocca dei Forti protagoniste dell'iniziativa

omprare bollicine per donarsi doppio benessere. Questo lo spirito dell’iniziativa messa punto da, azienda spumantistica dellaa Serra San Quirico (An). Fino al 31 marzo,a etichetta Rocca dei Forti in promozione, riceveràa scelta fra le oltre dieci disponibili e che offrono altrettante esperienze di benessere, gusto, svago, movimento.Ilè ampio e si articola tra trattamenti di estetica e wellness, parrucchiere o barberia, ma anche degustazioni di prodotti tipici, sport, ingressi gratuiti a luoghi di grande valore culturale. Ma anche corsi da chef, di make-up professionale o sedute di fitness. Fino a un coupon da 100 stampe fotografiche per i ricordi più belli.È inoltre possibile utilizzare lascaricando il biglietto d’auguri da personalizzare. Pee tutto questo è sufficiente registrarsi nel sito dedicato roccadeifortiregalaemozionivere.it e inserire l’immagine dello scontrino entro dieci giorni dall’acquisto delle due bottiglie.I vini spumanti in passerella sonoL'accurata selezione di vini e mosti, l'estrema cura nei processi di fermentazione e spumantizzazione hanno reso lemolto amate dai consumatori italiani affermandole nel mercato nella grande distribuzione . L’ampia gamma di prodotti realizzati conaccompagna i momenti quotidiani, dagli aperitivi ai pasti, dalle feste alle occasioni.Per informazioni: www.roccadeiforti.it