Ca’ Besina, un brindisi di pura Spergola tra storia e tradizione

Casali Viticultori, storica cantina di Pratissolo di Scandiano (Re) con oltre 120 anni di storia e oggi rinomata in diversi Paesi del mondo per la sua produzione di grandi vini della tradizione emiliana, propone anche vere e proprie rarità a livello enologico. Tra queste emerge il Ca’ Besina Brut Millesimato, primo metodo Classico dell’Emilia Romagna, ottenuto dal vitigno autoctono Spergola in purezza, con affinamento di almeno 4 anni sui lieviti. La rifermentazione in bottiglia, utilizzata sin dalla fine degli anni Settanta, ha rivoluzionato tante convinzioni del passato, quando era ritenuto impossibile produrre un metodo Classico in Emilia. La linea oggi si compone di: Brut Millesimato, Pas Dosé e Rosé Brut.

Il Brut Millesimato conquista già con il suo profumo. Il bouquet è ampio e complesso, dominato da fragranti sentori di crosta di pane e pasticceria, cui si aggiungono frutta tropicale matura, mela cotogna, scorza di limone e leggere note di fieno e noccioline tostate. Al palato, è animato da una piacevole sapidità e freschezza fruttata. È consigliato in abbinamento a carpaccio di pesce, pasta con le sarde, gnocco fritto o tigelle e salumi.

Ca’ Besina Brut Millesimato

Il Ca’ Besina Pas Dosé è un altro spumante giallo paglierino brillante con venature dorate, perlage fine e persistente. Il bouquet è fresco e fragrante, caratterizzato da sentori di fiori bianchi, mela, pesca e nocciola tostata. All’assaggio, si ritrova la caratteristica chiusura sapido-fruttata. Si sposa perfettamente con orata al forno, gamberi in tempura, spaghetti con vongole, lasagne di verdure.

Il Ca’ Besina Rosé Brut, in uscita con la sua prima edizione nel 2023, si presenta in un rosa salmone splendente, con perlage fine e persistente. All’olfatto, si aggiungono il ribes, le fragoline di bosco e il melograno. Il gusto è un’armonia di fruttato intenso, che colpisce per la struttura, la profondità e il finale prolungato. È l’ideale connubio con ricette quali l’anguilla in guazzetto, la tartare di salmone o il polpo con patate.

Casali Viticultori

via 11 Settembre 2001, 3 - 42019 Arceto di Scandiano (Re)

Tel 0522 855441