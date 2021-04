Capelli dorati e fiori rosso brillante sull'etichetta del Dragon in Siena

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 08:30

Il Dragon in Sieta Igt Toscana Rosso

Degustando il supertuscan Dragon in Siena

iveva in un castello nei pressi di Siena, Valentina, dai grandi occhi color dell’oro, lunghi capelli ed il viso incorniciato dalle bocche di drago, un fiore di color rosso brillante dal profumo inebriante. È l’disegnata daper illustrare la storia del, unprodotto inda, un’azienda vinicola situata nelsenese, a Colle Val d’Elsa, in un borgo immerso nella natura che comprende 30 ettari di vigneti a bacca rossa e bianca.L’azienda nasce da una scelta imprenditoriale di dueche, gestendo uno studio di industrial design, hanno deciso di spostare la propria sede in una zona di campagna. Attorno al borgo è nato anche ilper produrredi qualità con una veste elegante, di grande impatto, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti.Dragon in Siena è undi Cabernet Franc 65% maturato in acciaio e 35% di Sangiovese invecchiato per 10 mesi in barriques francesi con un ulteriore affinamento di 18 mesi in bottiglia. Si presenta rosso rubino intenso mix di frutti neri e spezie. Rotondo, elegante con un retrogusto persistente.Per informazioni: www.ildragoelafornace.com