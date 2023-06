Casali Roncali, la nuova linea di vini rossi e bianchi di Cabert

Cabert si trova a Bertiolo (Ud), un paese nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Le Alpi proteggono questa regione dall’aria fredda del Nord, mentre la vicinanza dell’Adriatico mantiene un clima mite, rendendo questo territorio ideale per la coltivazione della vite. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando Cabert si poteva definire una piccola cantina. Ogni giorno vengono imbottigliati oltre 200 ettolitri di vino, distribuiti in più di 25 Paesi, ma, nonostante questo, Cabert non ha assolutamente dimenticato che la qualità non si misura con la dimensione della cantina, bensì con la qualità del vino.

Il loro impegno per garantire il miglior prodotto non solo è costante, ma è diventato un fondamento su cui si basa la loro filosofia. La forza di Cabert sta nei valori e nelle tradizioni di tutte le famiglie dei suoi viticoltori che giorno dopo giorno hanno permesso alla cantina di divenire una solida realta` dove viene prodotto un vino autentico. Una squadra che lavora ogni giorno con dedizione e cura per portare sulle nostre tavole un vino genuino, un’espressione naturale del territorio.

Cabert ha ricevuto un’eredità preziosa, fatta di rispetto, dedizione e cura. È questa la chiave della loro attività da quando il primo grappolo germoglia fino al momento in cui viene tappata una nuova bottiglia: il rispetto per il prodotto, per i clienti, per l’ambiente, per il mondo attorno a noi e per il suo continuo mutamento. Un’incomparabile leggerezza, una bevibilità che non stanca, che lascia la bocca saporita, pronta ad accogliere un nuovo sorso. Che ti dona quel gusto che silenziosamente arricchisce i tuoi momenti: questi sono i vini Cabert.

E con la medesima filosofia ha da poco preso vita a un nuovo progetto: la linea Casali Roncali, che, a pochi mesi dal suo primo imbottigliamento, vanta già 7 referenze. Casali Roncali nasce con l’obiettivo di esaltare l’eccellenza dei Colli Orientali del Friuli. Da un’attenta selezione degli enologi Enrico De Candido ed Eros Moro prendono forma vini minerali, equilibrati e di buona struttura, frutto di passione, impegno e amore. I vini bianchi, Ribolla Gialla, Friulano, Sauvignon e Pinot Grigio, sono vinificati in purezza in vasche di acciaio, per esaltare la finezza e l’eleganza di queste varietà ormai conosciute in tutto il mondo.

Le nuove annate vengono presentate a circa sette mesi dalla vendemmia. Due dei vini rossi, Cabernet Sauvignon e Merlot, maturano in barriques di legno di rovere e vengono presentati sul mercato a un anno e mezzo dalla vendemmia. Lo Schioppettino, invece, affinato per metà in botti di acciaio e per metà in barriques, viene mantenuto giovane, imbottigliato a sette mesi dalla vendemmia, per mantenerlo gentile al palato e accentuarne la freschezza.

Via Madonna 27 - 33032 Bertiolo (Ud)

Tel 0432 917434