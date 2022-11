Col Vetoraz, calici superiori dal cuore di una terra unica

Col Vetoraz si trova nel cuore di una terra eletta, oggi Patrimonio Unesco, dove le viti crescono in un microclima ideale garantito dalla vicinanza della montagna, che protegge la fascia pedemontana dai venti settentrionali e in estate favorisce una forte escursione termica giorno/notte, fondamentale per il rispetto dell’espressione aromatica e la preservazione dell’equilibrio acido dei vini che qui hanno origine.

Talento, passione e visione sono le linee guida di una precisa filosofia, secondo la quale l’azienda, fin dalla fondazione nel 1993, ha scelto di produrre esclusivamente Valdobbiadene Docg, per esprimere a pieno la propria identità territoriale, con un obiettivo chiaro: raggiungere quel connubio di equilibrio, armonia ed eleganza che è il segreto della piacevolezza di questi spumanti. Così Col Vetoraz lavora mirando costantemente all’eccellenza, come sanno esprimere ad esempio queste due referenze.

Paolo De Bortoli, Francesco Miotto e Loris Dall’Acqua

Il Valdobbiadene Docg Cuvée 5 Extra Brut, frutto di 25 anni di esperienza, ottenuto dalla selezione di 5 vigne scelte su 102 tra le colline pedemontane del Conegliano-Valdobbiadene Docg. Ognuna di queste uve possiede specifiche peculiarità, vengono vinificate separatamente, e solo poi unite per ottenere un insieme di profondo spessore da cui si ottiene la cuvée. Pur con un basso residuo zuccherino, solo 5 g/l, questo vino riesce a conservare espressioni rotonde.

Il Valdobbiadene Docg Millesimato Dry è un vino trasversale, adatto ai brindisi, ideale per chiudere un pasto ma piacevole anche in altri momenti della giornata. È suadente elegante e complesso, dal fine perlage, con una invitante vena agrumata che ben delinea l’olfatto, seguita da sentori di frutti come pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La sua carbonica cremosa e la spiccata freschezza sono in perfetto equilibrio con la dolcezza degli zuccheri e la persistenza in bocca è perfetta. Protagonista dei momenti di brindisi, è uno spumante ideale per concludere un pasto ma riesce ad adattarsi bene anche ad altri momenti della giornata.

