Le Colture: quando il valore della famiglia è sinonimo di eccellenza

Situata a Santo Stefano di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, incastonata tra le colline del Prosecco Superiore dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità per il loro inestimabile valore paesaggistico, Le Colture è un’azienda agricola condotta dalla famiglia Ruggeri. Un’azienda storicamente a conduzione familiare che ha saputo nel tempo mettere a servizio di un territorio uno straordinario patrimonio di esperienze nel settore vitivinicolo.

Negli anni ’80 è stato Cesare Ruggeri, supportato dalla moglie Biancarosa, a inaugurare l’attività imprenditoriale della cantina, ereditata dal padre Gerardo, che oggi può contare anche sulla partecipazione dei tre figli Silvia, Alberto e Veronica, che stanno portando entusiasmo e un forte respiro innovativo nella gestione aziendale.

In questo scenario, Le Colture sta affrontando la sfida di diventare l’azienda portabandiera di uno spumante di assoluto valore, non solo per l’alto profilo qualitativo dei vini che produce ma anche per la profonda capacità di coltivare la vite sia in un contesto spesso impervio, sui pendii delle colline tra le più belle al mondo, sia in quelle più dolci della zona del Montello.

«Il nostro lavoro quotidiano è finalizzato all’ottenimento della massima espressione delle diverse denominazioni, dal Valdobbiadene Docg al Prosecco Doc Treviso», commenta Alberto Ruggeri. «Crediamo fermamente che la parola d’ordine debba essere “eccellenza”: le denominazioni del Prosecco sono diverse e la nostra ambizione e il nostro impegno sono quelli di produrre un vino capace di esaltare al meglio le tante sfumature che l’uva Glera sa offrire. Le Colture ha sposato infatti il mondo “Prosecco” in tutte le sue aree con l’obiettivo di elevare il più possibile la qualità e la rappresentatività delle sue bollicine».

