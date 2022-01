Comte de Montaigne, perla preziosa nel successo dell'Italia Polo Challenge Cortina 2022

Comte de Montaigne, Cuvée di Champagne de Prestige dell’Aube, è stata fra gli official sponsor della terza edizione dell’Italia Polo Challenge Cortina 2022, manifestazione internazionale che si sviluppa in più tornei di Polo organizzati nelle più belle ed esclusive località e manifestazioni sportive Italiane. Un’edizione all’insegna dello sport e dello spettacolo, in collaborazione con il Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri e con il Comune di Cortina d’Ampezzo, che ha visto protagoniste le bollicine della Maison. Comte de Montaigne ha, infatti, firmato il cocktail di benvenuto per le squadre all’Hotel de la Poste con il suo Brut Grand Réserve, dal perlage finissimo e persistente, che ha conquistato gli ospiti con i suoi aromi fruttati di grande intensità e con la sua grande freschezza.

Comte de Montaigne alla Polo Challenge

Non solo Polo

Ma la collaborazione fra l’azienda d’Oltralpe e l’eccellenza del polo-on-Snow - entrata a far parte a pieno titolo dell’esclusivo Club dei Cavalieri del Comte - va molto oltre la semplice sponsorhsip, come spiega il Ceo Stéphane Revol: «La nostra partnership con Italia Polo Challenge Cortina si basa su un solido Dna di valori comuni, primi fra tutti Cuore, Autenticità e Bon Vivre, ma anche sulla passione condivisa per l’eccellenza. Gli stessi valori e lo stesso senso di appartenenza che distinsero le grandi imprese dei Cavalieri che nel XIII portarono nella Côte des Bar - nella Regione dell’Aube, dove si trova il territorio della nostra Maison - il primo ceppo dell’autentico Chardonnay dalle Crociate di Cipro».

Hotel de la Poste, Us Polo Assn., Battistoni e Goldspan sono i quattro polo team che hanno preso parte all’Italia Polo Challenge Cortina 2022, che ha visto protagonisti campioni del calibro di Valentin Novillo Astrada e Clement Delfosse. Italia Polo Challenge Cortina 2022 fa parte di un circuito che unisce tre spettacolari location: Cortina d’Ampezzo, Roma Piazza di Siena e Porto Cervo.