Cretico di Cantina Tollo, un bianco raffinato e complesso

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 10:30

D

a un vitigno internazionale felicemente radicato nel territorio abruzzese nasce unosuadente e di lunga persistenza, dai riflessi dorati con aromi di pesca gialla, agrumi, caprifoglio, miele e confetto, con eleganti note vanigliate:. Parte della linea, è un vino bianco importante e complesso, che affina 8 mesi nelle barrique in cui è avvenuta la fermentazione. Un vino caratterizzato da finezza, profondità e mineralità, che ben si presta ad essere abbinato a primi piatti saporiti a base di carne o pesce, formaggi stagionati accompagnati da confetture.Cretico e la linea Anthology sono l’, di cui Cantina Tollo si fa ambasciatrice da oltre sessant’anni. Una realtà che oggi è tra le più importanti e consolidate del panorama vitivinicolo italiano e vanta circa 700 soci e 2.700 ettari coltivati in un territorio da sempre vocato alla viticoltura. I vigneti di Cantina Tollo si estendono, in un clima tipicamente mediterraneo contraddistinto da escursioni termiche notevoli; sono coltivati tradizionalmente a pergola, con una spiccata vocazione alla sperimentazione in campo e in cantina.Forte di una lunga storia costellata di successi, Cantina Tollo persegue una strategia precisa: far crescere costantemente ladei suoi vini prestando sempre maggior attenzione alla, allae alla sostenibilità I vini di Cantina Tollo sono distribuiti in tutte le regioni italiane, in quasi la totalità dei Paesi europei (in particolare Germania, Paesi Bassi, Francia, Danimarca e Regno Unito), oltreoceano (Stati Uniti e Canada) e in Giappone. Cantina Tollo guarda anche ai nuovi mercati emergenti come Russia, India e Cina.Per informazioni: www.cantinatollo.it